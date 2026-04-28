La UNT atraviesa una semana de protestas y definiciones clave

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) inició la semana atravesada por un paro docente de alcance nacional y una agenda institucional marcada por definiciones electorales. La medida de fuerza, impulsada por las federaciones Conadu y Conadu Histórica, se extenderá durante cinco días y estará acompañada por actividades de visibilización, movilizaciones y la preparación de una nueva marcha federal universitaria.
Desde Adiunt, su secretaria general, Anahí Rodríguez, explicó a LA GACETA que la protesta responde al reclamo por la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario. Según señaló, el Gobierno nacional “está violando el estado de derecho” al no cumplir con fallos judiciales vinculados a esa norma. En ese sentido, cuestionó además el proyecto presentado por la gestión de Javier Milei al considerar que reconoce solo una parte de la deuda salarial y no contempla aumentos en becas ni en gastos de funcionamiento.
Rodríguez advirtió que la mayor parte del presupuesto universitario se destina a salarios, mientras que apenas un 10% corresponde al funcionamiento, lo que -afirmó- ya impacta en la infraestructura. “Lo estamos viendo en las protestas que se hicieron en distintas facultades y en denuncias que circularon en redes sociales”, indicó.
Protestas y marcha
Durante la jornada de hoy, docentes y no docentes se concentrarán en el Rectorado en coincidencia con la sesión del Consejo Superior. Allí llevarán planteos vinculados al aumento de los costos de la obra social Asunt. “Un jefe de trabajos prácticos de Arquitectura, por ejemplo, está cobrando $250.000, pero en bolsillo le quedan $10.000. Prácticamente el 80% lo absorbe los gastos de la obra social y el plan complementario”, advirtió Rodríguez. En ese marco, reclamó que la UNT asuma la gestión de la obra social y que los funcionarios incrementen sus aportes: “Pedimos que haya un aporte solidario de los funcionarios de la universidad. Ellos, a diferencia de los afiliados comunes, aportan menos porque hay un tope que tienen a nivel salarial, sin embargo, cobran un salario millonario”.
Por otro lado, a nivel nacional los gremios avanzan en la organización de una marcha federal universitaria prevista para el 12 de mayo. Como antesala, durante estos días se realizan clases públicas y actividades en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la Casa Histórica.
Sesión en el Rectorado
El Consejo Superior sesionará hoy desde las 17 en el Rectorado. Aunque en el orden del día figuran temas de rutina tratados en comisiones, la reunión estará atravesada por el calendario electoral: será la última con la actual composición de autoridades antes de los comicios del 20 de mayo. Además, marcará el regreso del rector Sergio Pagani a la presidencia del cuerpo en 2026, tras su ausencia en la sesión anterior.
El cronograma electoral avanza con plazos definidos. Hasta mañana a las 18 podrán inscribirse las fórmulas para rector y vicerrector. Hasta el momento, la única candidatura confirmada es la de Miguel Cabrera junto a Virginia Abdala. En tanto, persiste la expectativa por una eventual postulación de Pagani y la definición sobre si será acompañado por la actual vicerrectora Mercedes Leal.
Tras el cierre de inscripciones, se abrirá el período de impugnaciones hasta el 7 de mayo, mientras que la oficialización de listas será el 14. Finalmente, la elección se realizará el 20 de mayo y estará a cargo de una Asamblea Universitaria ampliada, que pasará de 156 a 161 integrantes según el nuevo estatuto.