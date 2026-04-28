La UNT atraviesa una semana de protestas y definiciones clave

Protestas y marcha

Durante la jornada de hoy, docentes y no docentes se concentrarán en el Rectorado en coincidencia con la sesión del Consejo Superior. Allí llevarán planteos vinculados al aumento de los costos de la obra social Asunt. “Un jefe de trabajos prácticos de Arquitectura, por ejemplo, está cobrando $250.000, pero en bolsillo le quedan $10.000. Prácticamente el 80% lo absorbe los gastos de la obra social y el plan complementario”, advirtió Rodríguez. En ese marco, reclamó que la UNT asuma la gestión de la obra social y que los funcionarios incrementen sus aportes: “Pedimos que haya un aporte solidario de los funcionarios de la universidad. Ellos, a diferencia de los afiliados comunes, aportan menos porque hay un tope que tienen a nivel salarial, sin embargo, cobran un salario millonario”.