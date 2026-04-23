Secciones
Resolución

La Justicia Federal rechazó la demanda contra una nueva candidatura de Pagani y despejó el camino electoral en la UNT

El juez desestimó el planteo del representante de los decanos que aspiran al rectorado al considerar que no existe aún un caso concreto que habilite su intervención

La UNT será epicentro de comicios en pocos días. La UNT será epicentro de comicios en pocos días.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia Federal rechazó la demanda contra la candidatura de Sergio Pagani para rector en la Universidad Nacional de Tucumán, al no hallar un caso concreto de intervención.
  • El fallo desestima el pedido de decanos opositores para frenar la reelección del actual rector, validando el proceso a escasos días de celebrarse los comicios universitarios.
  • Esta resolución despeja la incertidumbre legal y habilita el desarrollo normal del calendario electoral en la UNT, consolidando el escenario de competencia por el rectorado.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiRafael Vehils RuizGuillermo Díaz Martínez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
1

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados
2

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones
3

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día
4

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”
5

Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”

Ranking notas premium
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
2

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
4

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
5

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Más Noticias
Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”

Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”

La Justicia restituyó la reforma laboral y dejó sin efecto la cautelar de la CGT

La Justicia restituyó la reforma laboral y dejó sin efecto la cautelar de la CGT

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

¿Quién es el funcionario del gobierno de Milei que tiene propiedades sin declarar en Estados Unidos?

¿Quién es el funcionario del gobierno de Milei que tiene propiedades sin declarar en Estados Unidos?

Un testigo reveló una deuda de Manuel Adorni por U$S65.000

Un testigo reveló una deuda de Manuel Adorni por U$S65.000

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Comentarios