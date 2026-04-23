La Justicia Federal rechazó la demanda contra una nueva candidatura de Pagani y despejó el camino electoral en la UNT

La UNT será epicentro de comicios en pocos días.
Resumen para apurados
- La Justicia Federal rechazó la demanda contra la candidatura de Sergio Pagani para rector en la Universidad Nacional de Tucumán, al no hallar un caso concreto de intervención.
- El fallo desestima el pedido de decanos opositores para frenar la reelección del actual rector, validando el proceso a escasos días de celebrarse los comicios universitarios.
- Esta resolución despeja la incertidumbre legal y habilita el desarrollo normal del calendario electoral en la UNT, consolidando el escenario de competencia por el rectorado.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium