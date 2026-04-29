Operativo internacional en Brasil contra el abuso sexual digital de menores

Resumen para apurados
- El 29 de abril, policías de 16 países, liderados por Brasil, lanzaron la 'Operación Aliados por la Infancia VI' contra redes internacionales de abuso sexual infantil digital.
- La acción incluyó 159 allanamientos y 16 arrestos en Brasil, movilizando a 700 agentes. Se centró en delitos transnacionales que vulneran la integridad de menores en internet.
- El operativo marca un hito en cooperación internacional. El uso del término 'abuso sexual' en lugar de 'pornografía' busca reflejar con mayor rigor la gravedad de estos delitos.
BRASILIA, Brasil.- Las policías de 16 países, en su mayoría de América Latina, ejecutaron una operación conjunta y simultánea contra delitos relacionados con pornografía infantil, informó la Policía Federal brasileña.
La acción se basa en el “enfrentamiento de crímenes transnacionales que violan la dignidad sexual de niños y adolescentes”, indicó un comunicado policial, que detalló que los hechos se refieren a abuso de menores en el ambiente digital.
Aliados por la Infancia
Con el nombre “Operación Internacional Aliados por la Infancia VI”, participaron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
En Brasil se cumplieron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 de allanamiento e incautación en los 26 estados del país y la capital, con más de 700 agentes policiales involucrados.
La acción busca combatir el abuso de menores “especialmente en el ambiente cibernético”, detalló en un video Rafaella Parca, coordinadora de Combate a Delitos Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil de la Policía Federal.
Según las autoridades policiales, en casos como este la comunidad internacional prefiere adoptar los términos “abuso sexual” o “violencia sexual” contra menores en vez de “pornografía”, ya que “reflejan con mayor precisión la gravedad de esos delitos”.