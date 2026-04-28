La guerra en Medio Oriente azota la economía de América Latina

SANTIAGO, Chile.- Los países de América Latina crecerán 2,2% este año, levemente por debajo de lo estimado en diciembre (2,3%), impactados por “un entorno externo más complejo” debido al conflicto bélico en Medio Oriente, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un informe publicado ayer. Las tensiones geopolíticas han afectado a las economías latinoamericanas con “condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de las presiones inflacionarias”, dice la Cepal en un comunicado.