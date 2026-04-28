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La guerra en Medio Oriente azota la economía de América Latina

Cepal rebaja la proyección de crecimiento de la región por el conflicto en Medio Oriente.

CRISIS. El pronóstico para Argentina para este año es de “sólo” 3,3%. CRISIS. El pronóstico para Argentina para este año es de “sólo” 3,3%.
Hace 21 Hs

Resumen para apurados

  • La Cepal redujo al 2,2% la proyección de crecimiento para América Latina este año en Santiago, debido al impacto económico y la volatilidad que genera la guerra en Medio Oriente.
  • El conflicto disparó el crudo y los costos de transporte, generando presiones inflacionarias que obligaron a los bancos centrales a mantener políticas financieras restrictivas.
  • Con cuatro años de bajo dinamismo, la región muestra una preocupante incapacidad estructural para crecer, pese a las mejores perspectivas puntuales para México y Dominicana.
Resumen generado con IA

SANTIAGO, Chile.- Los países de América Latina crecerán 2,2% este año, levemente por debajo de lo estimado en diciembre (2,3%), impactados por “un entorno externo más complejo” debido al conflicto bélico en Medio Oriente, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un informe publicado ayer. Las tensiones geopolíticas han afectado a las economías latinoamericanas con “condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de las presiones inflacionarias”, dice la Cepal en un comunicado.

Durante los primeros cuatro meses del año, la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente elevó “la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas”.

Un impacto particular ha tenido el aumento en el precio del petróleo, “que en las tres primeras semanas de abril se ubicó un 74% por encima del valor promedio de diciembre de 2025”, lo que encareció los costos de producción y el transporte.

En este escenario de mayor inflación y menor crecimiento, “los principales bancos centrales han adoptado posturas más cautelosas, con condiciones financieras menos favorables en comparación con las que se esperaban a fines del pasado año”, agregó Cepal.

El menor dinamismo afectará a la mayoría de las economías regionales, salvo México, que se proyecta crecerá 1,5%, por sobre el 0,8% en que lo hizo el año previo, y República Dominicana, que se espera alcance una expansión del 4% frente al 2,1% de 2025.

México se beneficiará de “una mejora esperada en el consumo y la inversión, los cuales cayeron pronunciadamente en 2025”, además de mayores exportaciones por la probable ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, explicó el secretario ejecutivo de Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Turismo

La economía mexicana obtendría los efectos positivos del turismo, al ser una de las tres sedes del mundial del fútbol, agregó el ejecutivo. Brasil alcanzaría en 2026 un crecimiento del 2%, por debajo del 2,3% del año previo.

Argentina crecería 3,3% y Colombia 2,5%. Chile registraría una expansión del 2%; Perú 3,2% y Uruguay 1,6%.

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De concretarse la proyección de Cepal para 2026, América Latina “completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2,3%, un patrón de baja capacidad para crecer”, advirtió el organismo técnico de la ONU con sede en Santiago.

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