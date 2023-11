La ley sobre grooming se volvió obsoleta ante nuevos tipos de abuso sexual, dice un experto

Lo urgente

Al ser consultado sobre posibles cambios en la ley, Navarro indicó que el principal punto de reforma deberían ser las penas. “Son penas simbólicas, y lo digo con profundo dolor. El eje de nuestra institución es la prevención primaria porque entendemos que los autores de este delito no van presos, no es una pena de cumplimiento efectivo. Y si van presos por distintas circunstancias procesales (como puede ser el concurso de otro delito) la realidad es que continúan desde las unidades carcelarias conectados a internet, entonces no hay una consecuencia real”, lamentó el profesional.