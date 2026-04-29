Crimen en EEUU: el esposo de Lucila Nieva fue investigado por violencia de género

Resumen para apurados
- EE.UU. informó a la familia de Lucila Nieva que su esposo, Preston Sullivan, era investigado por violencia de género antes del crimen ocurrido en Texas en marzo de 2025.
- Lucila emigró en 2024 y se casó con un soldado. Tras su muerte en Killeen, la presión familiar y legal evitó el cierre del caso, forzando nuevas pericias balísticas y de celulares.
- El avance de la causa como posible homicidio y la revelación de antecedentes de violencia doméstica sitúan al esposo bajo la lupa, marcando un giro clave para lograr justicia.
Por primera vez en más de un año, la familia de Lucila Nieva, la tucumana asesinada en Estados Unidos en marzo de 2025, recibió de investigadores de ese país detalles de la pesquisa que están realizando. Si bien es cierto que consiguieron muy poca información, uno de los datos más reveladores es que Preston Sullivan estaba bajo sospecha por violencia doméstica, como se denomina en el país del norte a los delitos de género, antes de que se registrara la muerte de la chica .
Nieva viajó a EE.UU. en junio de 2024 en el marco de un programa laboral. Terminó instalándose en Houston y comenzó a desempeñarse como niñera. A través de una amiga conoció al soldado Sullivan. Se enamoraron rápidamente y decidieron casarse. La pareja terminó mudándose a un departamento en la ciudad de Killeen, cercana a Fort Cavazos, donde el joven prestaba servicios.
El 20 de marzo de 2025 fue la última vez que Lucila se comunicó con su familia. Los parientes de la tucumana lograron establecer la ubicación del celular de la joven el 24 de marzo. Con ayuda de una aplicación descubrieron que se encontraba en una estación policial de Killeen. Desesperados, se comunicaron con una amiga de ella y le pidieron que averiguara su paradero. La muchacha se dirigió al departamento de la pareja y allí los policías le informaron que había fallecido el viernes 21 y que se estaba investigando su muerte.
La familia Nieva esperó pacientemente las novedades del caso. El pasado lunes 13, recibieron la información de que el caso había sido cerrado. Ante esta situación, rompieron el silencio y visibilizaron el caso en nuestro país y en Estados Unidos. A la semana, cuando ya contaban con el asesoramiento legal de José María Molina y Facundo Criado, las autoridades norteamericanas decidieron seguir investigando la muerte de la tucumana.
El encuentro
Ahora, a través de una reunión vía Zoom, escucharon parte de los detalles de la investigación. De la charla participaron Verónica y Romina Nieva, madre y tía de Lucila; sus abogados, y los investigadores Neal Holtzclaw y Jonathan Firebaugh. Durante dos horas escucharon algunos de los detalles de la pesquisa:
- Confirmaron que la investigación es desarrollada por los pesquisas de la fuerza policial de esa ciudad y del Ejército.
- En los últimos días recibieron los resultados de los estudios forenses que se realizaron en la escena donde murió Lucila. Informaron que esperan los informes de pruebas balísticas independientes que hicieron a través de un laboratorio acreditado. “Obtener estas evidencias requirió coordinación y recursos adicionales, lo que puede extender los plazos, pero fue necesario para garantizar una investigación exhaustiva y precisa”, explicaron los estadounidenses.
- Informaron que las autoridades secuestraron los celulares de todos los protagonistas del hecho, pero no pudieron detallar dónde estaban ni qué información encontraron al analizarlos.
- Los fiscales decidieron esperar los resultados de todos los estudios realizados antes de definir cómo seguirá el proceso.
- No hay fecha de finalización de la investigación. Los familiares, a través de sus abogados, no pueden acceder al fiscal, pero sí solicitar información adicional.
- Los pesquisas confirmaron que la violencia de género que Sullivan había ejercido sobre Lucila forma parte de la investigación. Detallaron que el Ejército abrió un expediente en contra del soldado por este delito, aunque no supieron precisar en qué estado se encuentra.
- Sullivan y otro hombre, cuyo nombre no trascendió y que estaba en el departamento cuando ocurrió la muerte de Lucila, según los norteamericanos, están siendo investigados, pero se encuentran en libertad.
Compromiso
“Entiendo que algunas de estas respuestas pueden resultar limitadas. Tengan la seguridad de que estas restricciones son necesarias para proteger la integridad de la investigación y garantizar que toda la evidencia sea evaluada correctamente”, sostuvieron los investigadores en el encuentro que se concretó días atrás.
“Desde el inicio, este caso ha sido tratado con el más alto nivel de seriedad y ha sido investigado como un posible homicidio”, sostuvo Firebaugh. “Si bien es cierto que entre ambos equipos colaboramos estrechamente, cada uno presentará sus conclusiones de manera independiente ante las autoridades correspondientes”, añadió en una comunicación que mantuvo con los familiares de Lucila.
El detective, en el encuentro, indicó: “Entendemos que este proceso puede resultar frustrante, especialmente debido al tiempo que requiere. Tengan la seguridad de que los plazos no se han visto afectados por factores externos como la cobertura mediática”. “Hemos avanzado de manera constante desde el primer día y actualmente nos encontramos a la espera de resultados de laboratorio que fueron solicitados mucho antes de cualquier atención pública”, finalizó.