Crimen en EEUU: el esposo de Lucila Nieva fue investigado por violencia de género

El 20 de marzo de 2025 fue la última vez que Lucila se comunicó con su familia. Los parientes de la tucumana lograron establecer la ubicación del celular de la joven el 24 de marzo. Con ayuda de una aplicación descubrieron que se encontraba en una estación policial de Killeen. Desesperados, se comunicaron con una amiga de ella y le pidieron que averiguara su paradero. La muchacha se dirigió al departamento de la pareja y allí los policías le informaron que había fallecido el viernes 21 y que se estaba investigando su muerte.