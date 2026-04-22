El crimen de Lucila Nieva: una familia invadida por la impotencia

“La familia de Lucila Nieva se encuentra muy angustiada ante esta situación. Muchas veces se ven invadidos por la impotencia de no saber con precisión lo que sucede día a día en la investigación de su muerte y también por el desconocimiento del procedimiento que se realiza en otros países”, sostuvo José María Molina, representante legal de la familia. “Afortunadamente están muy enteros y dispuestos a no bajar los brazos. Quieren justicia para su ser querido, quieren que se descubra quién fue el autor del crimen”, añadió el profesional.