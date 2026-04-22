El crimen de Lucila Nieva: una familia invadida por la impotencia

“La familia de Lucila Nieva se encuentra muy angustiada ante esta situación. Muchas veces se ven invadidos por la impotencia de no saber con precisión lo que sucede día a día en la investigación de su muerte y también por el desconocimiento del procedimiento que se realiza en otros países”, sostuvo José María Molina, representante legal de la familia. “Afortunadamente están muy enteros y dispuestos a no bajar los brazos. Quieren justicia para su ser querido, quieren que se descubra quién fue el autor del crimen”, añadió el profesional.
El abogado, que atiende el caso junto a Facundo Criado, consideró que fue fundamental la visibilización del caso en los medios de comunicación del país y de Estados Unidos. En las últimas horas, las cadenas televisivas más importantes de ese país entrevistaron a los parientes de la víctima para que informaran sobre el caso. “Ellos dejaron en claro que no quieren venganza, sino justicia”, resumió el letrado.
“Por las particularidades que tiene el caso, es clave que las personas aporten todo lo que sepan. Vamos a estar presentes en cada detalle, sabiendo que en ese país y en el nuestro la investigación de un femicidio debe realizarse de la misma manera”, destacó.
“En cualquier lugar del mundo las pesquisas deben seguir el mismo criterio. En todos lados es indispensable que se preserve la escena del crimen y se trate de recolectar pruebas genéticas. En este caso particular, también debieron haberse analizado con objetividad los posibles hallazgos de restos de pólvora tanto en Lucila como en los dos hombres que están sospechados. Ni hablar de los exámenes del arma que le provocó la muerte”, analizó.
Mucho por hacer
El representante legal de la familia Nieva aseguró que todavía quedan muchas cosas por hacer. “Lo primero y más urgente es analizar todos los testimonios que seguramente se tomaron durante la pesquisa. Después, tener mayores precisiones sobre la presencia de la otra persona que estuvo en el lugar del hecho. No menos importante será estudiar la primera intervención de la Policía en el lugar y, por último, conocer los resultados de las pericias de los celulares y dispositivos electrónicos encontrados en el departamento”, informó Molina.
“Sabemos que el Ejército norteamericano cuenta con personal altamente capacitado para brindar informes que permitan esclarecer cómo le quitaron la vida a Lucila. Confiamos en que pronto se llegará a un juzgamiento y se determinará la responsabilidad penal del o de los culpables”, concluyó el profesional.