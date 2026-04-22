Secciones
Seguridad

El crimen de Lucila Nieva: una familia invadida por la impotencia

“Las medidas de investigación no deberían tener ninguna diferencia”.

LA VÍCTIMA. Lucila Nieva. LA VÍCTIMA. Lucila Nieva.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

“La familia de Lucila Nieva se encuentra muy angustiada ante esta situación. Muchas veces se ven invadidos por la impotencia de no saber con precisión lo que sucede día a día en la investigación de su muerte y también por el desconocimiento del procedimiento que se realiza en otros países”, sostuvo José María Molina, representante legal de la familia. “Afortunadamente están muy enteros y dispuestos a no bajar los brazos. Quieren justicia para su ser querido, quieren que se descubra quién fue el autor del crimen”, añadió el profesional.

El abogado, que atiende el caso junto a Facundo Criado, consideró que fue fundamental la visibilización del caso en los medios de comunicación del país y de Estados Unidos. En las últimas horas, las cadenas televisivas más importantes de ese país entrevistaron a los parientes de la víctima para que informaran sobre el caso. “Ellos dejaron en claro que no quieren venganza, sino justicia”, resumió el letrado.

“Por las particularidades que tiene el caso, es clave que las personas aporten todo lo que sepan. Vamos a estar presentes en cada detalle, sabiendo que en ese país y en el nuestro la investigación de un femicidio debe realizarse de la misma manera”, destacó.

Qué se dijo en la reunión que evitó el cierre del caso Lucila Nieva

Qué se dijo en la reunión que evitó el cierre del caso Lucila Nieva

“En cualquier lugar del mundo las pesquisas deben seguir el mismo criterio. En todos lados es indispensable que se preserve la escena del crimen y se trate de recolectar pruebas genéticas. En este caso particular, también debieron haberse analizado con objetividad los posibles hallazgos de restos de pólvora tanto en Lucila como en los dos hombres que están sospechados. Ni hablar de los exámenes del arma que le provocó la muerte”, analizó.

Mucho por hacer

El representante legal de la familia Nieva aseguró que todavía quedan muchas cosas por hacer. “Lo primero y más urgente es analizar todos los testimonios que seguramente se tomaron durante la pesquisa. Después, tener mayores precisiones sobre la presencia de la otra persona que estuvo en el lugar del hecho. No menos importante será estudiar la primera intervención de la Policía en el lugar y, por último, conocer los resultados de las pericias de los celulares y dispositivos electrónicos encontrados en el departamento”, informó Molina.

José María Molina, representante legal de la familia de Lucila Nieva. José María Molina, representante legal de la familia de Lucila Nieva.

“Sabemos que el Ejército norteamericano cuenta con personal altamente capacitado para brindar informes que permitan esclarecer cómo le quitaron la vida a Lucila. Confiamos en que pronto se llegará a un juzgamiento y se determinará la responsabilidad penal del o de los culpables”, concluyó el profesional.

Temas Estados Unidos de AméricaTucumánInseguridadViolenciaLucila Nieva
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Qué se dijo en la reunión que evitó el cierre del caso Lucila Nieva

Qué se dijo en la reunión que evitó el cierre del caso Lucila Nieva

El caso Lucila Nieva y las similitudes con el femicidio de Vanessa Guillén

El caso Lucila Nieva y las similitudes con el femicidio de Vanessa Guillén

Las dudas que surgen del crimen de Lucila Nieva

Las dudas que surgen del crimen de Lucila Nieva

Caso Lucila Nieva: “Es imposible que haya decidido quitarse la vida”

Caso Lucila Nieva: “Es imposible que haya decidido quitarse la vida”

Lo más popular
De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control
1

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control

2

Los adolescentes en las redes y los adultos en deuda

3

Cartas de lectores: “Arriero de ansiedades”

4

Cartas de lectores: “Carga para el Estado”

5

Cartas de lectores: Perdición

Ranking notas premium
Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
1

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
2

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica
3

José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica

Zendaya, Pichón Segura, Batman y las escuelas de Tucumán: las locas referencias de una película de Hollywood con la provincia
4

Zendaya, "Pichón" Segura, Batman y las escuelas de Tucumán: las locas referencias de una película de Hollywood con la provincia

La detención de “Pelaín” Nassif tuvo ribetes cinematográficos
5

La detención de “Pelaín” Nassif tuvo ribetes cinematográficos

Más Noticias
Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Guerra en Medio Oriente: una “línea militar” como en Gaza, pero en el sur de Líbano

Guerra en Medio Oriente: una “línea militar” como en Gaza, pero en el sur de Líbano

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Habilitaron un nuevo semáforo en avenida Poviña y Camino de Sirga

Habilitaron un nuevo semáforo en avenida Poviña y Camino de Sirga

El tango está de luto: murió la bailarina María Nieves

El tango está de luto: murió la bailarina María Nieves

Mejor imagen, mejor sonido: qué TV Samsung comprar para disfrutar cada partido

Mejor imagen, mejor sonido: qué TV Samsung comprar para disfrutar cada partido

Comentarios