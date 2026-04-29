El crimen de Lucila Nieva: “Nos llama la atención la falta de respuestas claras”, dice la familia de la víctima

“Confiamos en que los resultados que estamos esperando nos den respuestas a todos los interrogantes que aún tenemos como familia”, agregó la mujer en una entrevista con LA GACETA. “Agradezco a todos los medios que se hicieron eco de esta desgracia que nos toca atravesar. La difusión de nuestro interrogante sobre qué pasó con Lucila nos ayuda en la búsqueda de la verdad”, finalizó.