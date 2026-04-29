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El crimen de Lucila Nieva: “Nos llama la atención la falta de respuestas claras”, dice la familia de la víctima

Para la familia, Lucila fue asesinada y pretenden que se sepa la verdad del caso, pese a los problemas que tienen para conocer el expediente.

Lucila Nieva junto a Preston Sullivan. Lucila Nieva junto a Preston Sullivan.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 13 Hs

Resumen para apurados

  • La familia de Lucila Nieva denunció falta de claridad de investigadores en Texas, tras un año de su muerte en EE. UU., exigiendo que el caso sea tratado penalmente como femicidio.
  • La víctima vivía en Texas y su esposo registra antecedentes por violencia de género. La querella cuestiona la demora en las pericias y las limitaciones para acceder al expediente.
  • La justicia estadounidense mantiene la causa abierta mientras agiliza informes finales. El avance de la investigación es clave para determinar responsabilidades y llegar al juicio.
Resumen generado con IA

“Nos sigue llamando la atención la falta de respuestas claras y precisas sobre lo que sucedió esa noche con Lucila”, aseguró Verónica Nieva, la madre de la víctima, al hacer un balance sobre el encuentro que mantuvo con los investigadores norteamericanos.

“Confiamos en que los resultados que estamos esperando nos den respuestas a todos los interrogantes que aún tenemos como familia”, agregó la mujer en una entrevista con LA GACETA. “Agradezco a todos los medios que se hicieron eco de esta desgracia que nos toca atravesar. La difusión de nuestro interrogante sobre qué pasó con Lucila nos ayuda en la búsqueda de la verdad”, finalizó.

Por su parte, José María Molina, representante legal de la familia, señaló: “Si bien la información continúa siendo acotada de acuerdo con las previsiones del resguardo de la investigación, no es menos cierto que día a día podemos ir interiorizándonos un poco más de lo que sucede en el caso”.

El esposo de Lucila fue investigado por violencia de género

El esposo de Lucila fue investigado por violencia de género

“No tenemos dudas de que estamos ante un crimen. Con el avance de la investigación podremos reconstruir lo que sucedió esa noche y así poder responsabilizar al o los autores del femicidio”, añadió el profesional.

Demora

“Tenemos en claro que la investigación que realiza tanto la justicia militar de Estados Unidos como la ordinaria de Texas continúa abierta. Dependemos de los informes finales de las pericias ya producidas”, indicó Molina. “Sí nos llama la atención que haya transcurrido más de un año del crimen y recién ahora estén acelerando los plazos para recibir los reportes”, añadió.

Los familiares de Lucila les explicaron a los investigadores norteamericanos que tenían la intención de viajar a Estados Unidos para conocer los detalles del expediente. Allí les indicaron que había algunas limitaciones y que era preferible que lo hicieran cuando se aproxime la fecha de un eventual juicio.

Qué se dijo en la reunión que evitó el cierre del caso Lucila Nieva

Qué se dijo en la reunión que evitó el cierre del caso Lucila Nieva

“Debido a la integridad de la investigación, estamos limitados en el nivel de detalle que podemos compartir en esta etapa, particularmente en lo que respecta a declaraciones específicas o evidencia. No obstante, queremos asegurarle que estamos trabajando diligentemente para determinar exactamente lo ocurrido”, finalizaron los investigadores en un correo electrónico que enviaron a la familia de Lucila.

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