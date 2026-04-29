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Violencia en las escuelas: profesionales analizarán en Tucumán la conducta adolescente

El Gabinete Interdisciplinario reúne a psicólogos de todo el país.

SEDE. El encuentro tendrá lugar en el teatro de la Casa de la Cultura de Lules y será inaugurado por la ministra Susana Montaldo . SEDE. El encuentro tendrá lugar en el teatro de la Casa de la Cultura de Lules y será inaugurado por la ministra Susana Montaldo .
Hace 5 Hs

Cómo abordar las problemáticas sociales que repercuten en la escuela como la violencia en todas sus formas, las amenazas de tiroteo que se replicaron en todo el país, el bullying y las diversas cuestiones que interrumpen la trayectoria escolar de los alumnos serán analizadas hoy y mañana en Tucumán por equipos técnicos escolares de diferentes provincias. Organizadas por el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI) del Ministerio de Educación de Tucumán se desarrollarán las V Jornadas Provinciales y las II Jornadas del NOA de los equipos interdisciplinarios en Educación, en el marco del 69° aniversario de la institución. El encuentro tendrá lugar en el teatro de la Casa de la Cultura de Lules y será inaugurado por la ministra Susana Montaldo.

Más de 400 profesionales, entre psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales, entre otros, que integran equipos de Salta, Jujuy, Tucumán y Buenos Aires debatirán y compartirán experiencias de abordajes para resolución de situaciones complejas dentro de las escuelas. También participarán jueces y la directora del Estrategias Educativas y Culturales de Extensión del Ministerio de Capital Humano, María Inés Frank.

Además, esta tarde, a partir de las 14, se desarrollará una mesa panel sobre “Cómo acompañar en la complejidad: políticas públicas y orientación para la construcción de estrategias en el ámbito educativo para el abordaje de situaciones escolares complejas”.  Disertarán las profesoras Natalia González y Gabriela Tarantino, del Programa de Prevención y Cuidados en el Ámbito Educativo del Ministerio de Capital Humano. Y por Tucumán lo harán, las psicólogas Silvia Diez del Valle y Mirta Córdoba, del GPI.

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“Con estas jornadas queremos abrir un espacio de intercambio de saberes y experiencias, vinculadas al abordaje de las situaciones que atraviesan las trayectorias escolares de los y las estudiantes, a fin de fortalecer las prácticas profesionales. Los encuentros trabajarán en cuatro ejes, la lectura institucional de las trayectorias educativas, la demanda institucional y la construcción del problema; la intervenciones interdisciplinarias y el trabajo con familias y comunidad”, explicó Marcela Juárez, una de las coordinadoras del GPI.

Cómo se trabaja en Tucumán

El equipo interdisciplinario de Tucumán (GPI) atiende las problemáticas de todas las escuelas de Tucumán. Funciona hace 69 años y su sede se encuentra en la escuela Irigoyen, José Colombres y Córdoba. Está integrado por psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos. Reciben las inquietudes de las escuelas, visitan las instituciones y misión es el abordaje de las situaciones educativas que obstaculizan las trayectorias escolares. Atienden más de 2.000 casos diferentes al año, que requieren múltiples intervenciones. También realizan investigación y asesoramiento al ministerio de Educación y elaboran instrumentos de gran valor para la convivencia escolar como la reciente Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Escolares Complejas que se aplica en todas las escuelas y colegios de Tucumán.

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