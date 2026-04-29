Violencia en las escuelas: profesionales analizarán en Tucumán la conducta adolescente

Cómo abordar las problemáticas sociales que repercuten en la escuela como la violencia en todas sus formas, las amenazas de tiroteo que se replicaron en todo el país, el bullying y las diversas cuestiones que interrumpen la trayectoria escolar de los alumnos serán analizadas hoy y mañana en Tucumán por equipos técnicos escolares de diferentes provincias. Organizadas por el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI) del Ministerio de Educación de Tucumán se desarrollarán las V Jornadas Provinciales y las II Jornadas del NOA de los equipos interdisciplinarios en Educación, en el marco del 69° aniversario de la institución. El encuentro tendrá lugar en el teatro de la Casa de la Cultura de Lules y será inaugurado por la ministra Susana Montaldo.