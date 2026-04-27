Comienza hoy otra semana de paro docente en la UNT

Esta medida de fuerza se suma a otras jornadas de conflicto que impactaron en las actividades de las distintas unidades académicas. Se habían llevado adelante diversas acciones durante el paro del 12 al 17 de abril, así como del 16 al 21 de marzo. También, por convocatoria del Plenario de Conadu Histórica, se concretó un paro de 48 horas con movilización el 27 de febrero y el 2 de marzo. Y con anterioridad, se había protagonizado una protesta el 11 de febrero.