Comienza hoy otra semana de paro docente en la UNT

Resumen para apurados
- Docentes de la UNT y Conadu Histórica inician hoy un paro nacional de una semana ante la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y por reclamos salariales.
- La medida, que incluye una protesta en el Rectorado, responde a salarios bajo la línea de pobreza y falta de presupuesto. Es la continuidad de un plan de lucha iniciado en marzo.
- El conflicto podría derivar en un paro indefinido. Los gremios preparan una Marcha Federal para el 12 de mayo mientras el Gobierno nacional insiste en priorizar el equilibrio fiscal.
El conflicto en la s universidades de todo el país se profundiza con una nueva semana de paro nacional a partir de hoy, como respuesta a la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que permanece estancada y que ha puesto en jaque el funcionamiento básico de las casas de altos estudios.
La Conadu Histórica confirmó que la medida de fuerza consistirá -nuevamente- en un paro total de actividades desde este lunes 27 de abril hasta el sábado 2 de mayo, algo que tendrá impacto principalmente en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Esta acción se suma a las jornadas de protesta realizadas durante la segunda semana del mes, evidenciando un endurecimiento de la postura gremial frente a las políticas del Gobierno Nacional.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) confirmó también el paro nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria. “Reclamamos aumento salarial de emergencia, presupuesto para becas estudiantiles y financiamiento real para la universidad pública. Prepararemos la Marcha Federal del 12 de mayo y la huelga educativa para imponer nuestros reclamos”, se publicó en las redes sociales del gremio que conduce Anahí Rodríguez.
Protesta en el Rectorado
Adiunt también convocó a una protesta en el Rectorado de la UNT (Ayacucho 491) para mañana, desde las 16.30, en el marco de las medidas de fuerza. “Vamos al Consejo Superior. Abajo los aumentos en Asunt (Acción Social de la UNT). Por mejoras en centros médicos y farmacia. Condiciones dignas de trabajo y estudio. Más presupuesto para escuelas y facultades. Transparencia en los gastos”, son las consignas propuestas por el gremio para la manifestación.
Esta medida de fuerza se suma a otras jornadas de conflicto que impactaron en las actividades de las distintas unidades académicas. Se habían llevado adelante diversas acciones durante el paro del 12 al 17 de abril, así como del 16 al 21 de marzo. También, por convocatoria del Plenario de Conadu Histórica, se concretó un paro de 48 horas con movilización el 27 de febrero y el 2 de marzo. Y con anterioridad, se había protagonizado una protesta el 11 de febrero.
En ese contexto, en Adiunt no descartan avanzar hacia un paro por tiempo indefinido, aunque esa definición deberá resolverse en el ámbito de la Conadu Histórica.
Semanas atrás, Rodríguez describió el impacto de la crisis. “Hoy los salarios son de pobreza. No alcanzamos a cubrir el costo de la canasta familiar”, explicó. Según detalló, un docente auxiliar percibe alrededor de $200.000, mientras que un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva ronda el $1.000.000.
El Gobierno nacional, en tanto, impulsa un nuevo proyecto de ley con el argumento de que no afectará el equilibrio fiscal.