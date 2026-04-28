Esta noche, en "Panorama Tucumano": la reforma política en disputa

Esta noche, en Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play, analizaremos el proyecto de reforma electoral integral que el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación.
La iniciativa propone modificar aspectos clave del sistema actual, entre ellos la eliminación de las PASO, con el objetivo de reducir costos, transparentar la política y redefinir la competencia electoral de cara a 2027.
Para analizar el alcance y las posibles consecuencias de estos cambios, estarán presentes los politólogos Gabriel Garat y Patricio Adorno, quienes ofrecerán su mirada sobre el impacto institucional y político de la propuesta oficialista.
Además, estarán presentes los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción, participarán Indalecio Sánchez y Marcelo Aguaysol, quienes abordarán los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).