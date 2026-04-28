La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano”

La algarabía se apropió de la casa de “Gran Hermano” este lunes por la noche, cuando la casa más famosa del país recibió a una nueva participante. Gladys, la “Bomba Tucumana”, entró al programa como una topadora: con un show que la convirtió en la estrella del momento y con una advertencia para sus compañeros. Pero sus historias de Instagram dejaron ver que no cumplió con una regla básica del reality.