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La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano”

A diferencia del resto de los participantes, la cantante habría omitido una regla, lo que quedó registrado por sus propias publicaciones en redes sociales.

La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano” Foto: Telefe
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Gladys 'La Bomba Tucumana' ingresó este lunes a Gran Hermano en Telefe sin cumplir el aislamiento previo obligatorio, según revelaron sus propias publicaciones en redes sociales.
  • A diferencia de otros participantes, la cantante almorzó con su hijo en Palermo y usó su celular horas antes de entrar, rompiendo la regla de desconexión total que exige el reality.
  • El ingreso excepcional sugiere un trato de privilegio para la artista, quien busca dinamizar la convivencia. Su falta de aislamiento genera polémica sobre la equidad del certamen.
Resumen generado con IA

La algarabía se apropió de la casa de “Gran Hermano” este lunes por la noche, cuando la casa más famosa del país recibió a una nueva participante. Gladys, la “Bomba Tucumana”, entró al programa como una topadora: con un show que la convirtió en la estrella del momento y con una advertencia para sus compañeros. Pero sus historias de Instagram dejaron ver que no cumplió con una regla básica del reality.

Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano cantando y agitó la casa con su llegada explosiva

Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano cantando y agitó la casa con su llegada explosiva

La “Bomba Tucumana” parece haber llegado cargando una corona de privilegiada. Es que los demás jugadores que ingresan a la casa cumplen con el aislamiento previo durante algunos días. Este no fue el caso de Gladys, que ingresó luego de tener un almuerzo con su hijo y de haber tenido a su disposición las redes sociales desde su celular.

La “Bomba Tucumana” no cumplió el aislamiento

Antes de un nuevo ingreso, Santiago del Moro suele anunciar que los participantes elegidos ya están aislados, para conocer menos de lo que pasa dentro de la casa. Pero con Gladys esto no sucedió. De hecho, en su perfil de Instagram subió algunas historias que lo demostraron.

Cerca de las 14.30 del lunes, la “Bomba” compartió una historia de su visita a una óptica. Aunque las imágenes pudieron haber sido grabadas previamente, no dio la misma sensación una historia que compartió después junto a su hijo, Tyago Griffo, a la misma hora. La cantante se mostró en un almuerzo en un bar, disfrutando de la conexión y las últimas horas con su familiar más querido.

La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano” Foto: Instagram

“Hola, ¿cómo andan? Yo acá con mi bombón”, saludó la artista y mostró que había salido a almorzar con su hijo sus fideos favoritos. La “Bomba” comió en un bar de Palermo, en Capital Federal. Sus siguientes historias fueron tomadas por alguien más, porque pasaron a publicarse cerca de las 22, cuando ella ya estaba en el piso de Telefe, justo antes de saludar a del Moro y entrar a “Gran Hermano”.

“Estoy feliz de estar acá, los conozco a todos”, fue una de las frases que soltó la cantante mientras empezaba a instalarse entre sus compañeros. También les hizo una advertencia que, aunque sonó simpática, habla de la polémica que se esperará que genere dentro de la casa. “Agárrense de las manos, porque llegué yo que soy un terremoto”, dijo la nueva participante del reality.

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