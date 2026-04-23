Intriga en Gran Hermano: otra tucumana que estaría a punto de entrar a la casa

La participante abandonó el programa en medio de una situación emocional compleja. Pese a haber superado una instancia de eliminación gracias al voto del público, sufrió un ataque de pánico que derivó en su salida voluntaria. El episodio estuvo atravesado además por una denuncia judicial que le fue notificada dentro del ciclo, lo que profundizó el impacto en su estado anímico.