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Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano cantando y agitó la casa con su llegada explosiva

La cantante tropical se suma a la edición 2026 en un momento clave del reality. Su fuerte personalidad y su historial mediático anticipan conflictos, alianzas inesperadas y un impacto inmediato en el juego

Gladys “La Bomba Tucumana” entró a la casa de Gran Hermano Gladys “La Bomba Tucumana” entró a la casa de Gran Hermano Hola
Por Mercedes Mosca 27 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Gladys 'La Bomba Tucumana' ingresó a Gran Hermano 2026 en Telefe como reemplazo de La Maciel, buscando reavivar la competencia con su histórica y explosiva impronta mediática.
  • La cantante tropical entró al reality cantando y regalando empanadas tucumanas. Su incorporación surge tras la renuncia de 'La Maciel' en una edición que combina famosos y anónimos.
  • Su personalidad frontal promete alterar las alianzas y generar nuevos conflictos en la convivencia. La producción apuesta a su popularidad para potenciar el rating del ciclo.
Resumen generado con IA

La casa de Gran Hermano volvió a sacudirse con un ingreso que promete alterar el equilibrio del juego. En medio de una edición 2026 marcada por la convivencia entre famosos, ex participantes y desconocidos, la llegada de Gladys "La Bomba Tucumana" aparece como uno de los movimientos más fuertes de la producción para reavivar tensiones y subir la apuesta dentro del reality. 

La cantante tropical, con más de cuatro décadas de trayectoria y una personalidad frontal que nunca pasó inadvertida en televisión, ingresa´en reemplazo de “La Maciel”, quien abandonó la casa en medio de un escándalo personal, dejando un vacío clave en la dinámica del juego.  

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Con antecedentes en realities y un historial mediático atravesado por polémicas y cruces, Gladys llega a la casa más famosa del país en un momento de alta tensión, donde cada ingreso redefine estrategias y alianzas. Su desembarco no solo implica la incorporación de una figura popular, sino también la irrupción de un perfil explosivo en una convivencia que ya venía cargada de conflictos.

Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano cantando y agitó la casa con su llegada explosiva

La entrada de Gladys "La Bomba Tucumana" no pasó desapercibida: irrumpió en la casa de Gran Hermano al ritmo de “Vivir así es morir de amor”, desatando una euforia inmediata entre los participantes, que corrieron a abrazarla y sumarse a un baile improvisado en ronda. 

Fiel a su estilo, lanzó una advertencia con tono festivo: “Chicos, prepárense porque llegué yo, que soy un terremoto”, mientras sorprendía a los “hermanitos” con empanadas tucumanas.

Tras el ingreso, el conductor Santiago del Moro le dio la bienvenida oficial y le confirmó que, desde ese momento, competiría como una jugadora más, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de sus compañeros.

Con su llegada, ya son tres las participantes tucumanas que ganan protagonismo en el reality de Telefe: Gladys se suma a Sol y Danielik, quienes esta noche lograron salir de la placa de nominados por decisión del público.

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