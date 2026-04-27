Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano cantando y agitó la casa con su llegada explosiva

La casa de Gran Hermano volvió a sacudirse con un ingreso que promete alterar el equilibrio del juego. En medio de una edición 2026 marcada por la convivencia entre famosos, ex participantes y desconocidos, la llegada de Gladys "La Bomba Tucumana" aparece como uno de los movimientos más fuertes de la producción para reavivar tensiones y subir la apuesta dentro del reality.