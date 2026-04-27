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Gran Hermano: eliminaron a Brian Sarmiento tras una semana marcada por polémicas y fuerte rechazo en redes

La decisión del público llegó luego de varios días de escándalos, denuncias virales y un creciente clima adverso en redes sociales.

Brian Sarmiento, el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano Brian Sarmiento, el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano Hola
Por Mercedes Mosca 27 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Brian Sarmiento fue eliminado de Gran Hermano 2026 tras perder contra Yipio en el voto telefónico, luego de una semana marcada por conductas polémicas que generaron rechazo masivo.
  • La expulsión ocurre tras viralizarse videos de Sarmiento con actitudes inapropiadas en la cocina y fuertes cruces con sus compañeros, impulsando campañas de votación en su contra.
  • El desenlace marca un punto de inflexión en la edición Generación Dorada, subrayando la influencia de las redes sociales y la exigencia de la audiencia sobre el comportamiento ético.
Resumen generado con IA

La casa de Gran Hermano vivió una de sus galas más tensas de la edición 2026 con la eliminación de Brian Sarmiento, uno de los participantes más controvertidos del ciclo, tras un ajustado versus con la uruguaya Yipio, con quien protagonizó fuertes peleas en los últimos días. La decisión del público llegó luego de varios días de escándalos, denuncias virales y un creciente clima adverso en redes sociales.

En plataformas como Instagram y X, el desenlace parecía cantado: distintas cuentas y comunidades de fans impulsaron campañas para votar en su contra, con mensajes que advertían que “el público no perdona” su comportamiento dentro del reality. 

Una eliminación anunciada por el clima en redes

La semana previa fue determinante. Sarmiento quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video y capturas que generaron indignación entre los seguidores del programa. En esas imágenes, viralizadas especialmente en X, se lo acusó de tener actitudes inapropiadas en la cocina de la casa, entre ellas escupir la comida de sus compañeros, lo que derivó en fuertes críticas y pedidos de expulsión. 

El escándalo se sumó a una seguidilla de controversias que ya venían deteriorando su imagen pública dentro del juego: desde conductas consideradas provocadoras hasta episodios que habían generado rechazo tanto en sus compañeros como en la audiencia. 

La eliminación marca un punto de inflexión en el reality conducido por Santiago del Moro, que en su edición “Generación Dorada” reúne a figuras conocidas y ex participantes, elevando el nivel de exposición y también de exigencia del público. 

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