Gran Hermano: eliminaron a Brian Sarmiento tras una semana marcada por polémicas y fuerte rechazo en redes

Una eliminación anunciada por el clima en redes

La semana previa fue determinante. Sarmiento quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video y capturas que generaron indignación entre los seguidores del programa. En esas imágenes, viralizadas especialmente en X, se lo acusó de tener actitudes inapropiadas en la cocina de la casa, entre ellas escupir la comida de sus compañeros, lo que derivó en fuertes críticas y pedidos de expulsión.