El deseo que Brian Sarmiento le transmitió al oído a Danelik

El público le dijo “basta” a Brian Sarmiento esta semana. Al menos así fue con el 54,2% de las personas que votaron en la última gala de “Gran Hermano”. Del otro lado quedó Yisela “Yipio” Pintos, la jugadora que demuestra cada vez tener más fuerza. En la despedida de sus compañeros, Sarmiento se centró en un saludo especial: el que le dio a Danelik, la influencer tucumana a quien le dedicó unas palabras en secreto.