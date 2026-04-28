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El deseo que Brian Sarmiento le transmitió al oído a Danelik

Brian Sarmiento fue el último eliminado de "Gran Hermano" y, antes de irse de la casa, se despidió de Danelik con un emotivo gesto que la hizo llorar.

El deseo que Brian Sarmiento le transmitió al oído a Danelik Foto: Gran Hermano
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Brian Sarmiento fue eliminado de Gran Hermano este lunes tras recibir el 54,2% de los votos frente a Yisela Pintos, despidiéndose con un mensaje de apoyo a su pareja Danelik.
  • La salida del exfutbolista estuvo marcada por la cercanía con la influencer y un embargo judicial sobre su sueldo en el reality debido a deudas millonarias por cuotas alimentarias.
  • La partida de Sarmiento rompe la pareja central del programa y deja abierta la resolución de sus conflictos legales, mientras Danelik se posiciona como favorita hacia la final.
Resumen generado con IA

El público le dijo “basta” a Brian Sarmiento esta semana. Al menos así fue con el 54,2% de las personas que votaron en la última gala de “Gran Hermano”. Del otro lado quedó Yisela “Yipio” Pintos, la jugadora que demuestra cada vez tener más fuerza. En la despedida de sus compañeros, Sarmiento se centró en un saludo especial: el que le dio a Danelik, la influencer tucumana a quien le dedicó unas palabras en secreto.

Gran Hermano: eliminaron a Brian Sarmiento tras una semana marcada por polémicas y fuerte rechazo en redes

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Este lunes, la gala de eliminación rompió una de las parejas del programa. Desde hace semanas la influencer y el exfutbolista venían con una cercanía sin igual. Incluso anoche, antes de la salida de Brian, se despidieron entre besos, abrazos, emociones y un fuerte deseo que Sarmiento le dejó al oído a Danelik y que desató ilusión por la continuidad del romance fuera de la casa.

La emoción de Danelik no pudo disimularse al despedir a su enamorado. Él le dejó en claro que su intención de verla bien no se limitaba al interior de la casa, sino que continuaría apostando por ella desde afuera. “Seguí jugando y rompela, ¿eh? Tenés que llegar a la final, voy a estar haciendo fuerza por vos”, le dijo Sarmiento de cerca, mientras la abrazaba, rodeado por sus compañeros.

Embargan el sueldo a Brian Sarmiento

El aislamiento que debían cumplir los participantes en “Gran Hermano” se vio afectado en esta Generación Dorada. En la televisión se vio, tal vez, una de las ediciones con más intercambio entre el interior y el exterior de la casa. Algunos, por motivos de salud. Otros, como Brian Sarmiento, por asuntos legales que debió resolver incluso mientras seguía jugando.

El jugador recibió un embargo de su sueldo por una gran deuda con sus hijos. Para saldar un pago millonario que tenía atrasado por cuotas alimentarias impagas, la Justicia ordenó un embargo al sueldo que recibiría por participar en el reality. Pero Sarmiento no aceptó la decisión sin más, sino que apeló solicitando la nulidad para que no se le descontara el dinero.

De momento se desconoce cómo continuará la situación judicial para Sarmiento. Lo que sí se sabe es que no fue el único reclamo legal que hubo con participantes de esta edición. Hace algunas semanas, Jessica Maciel recibió también una denuncia. En su caso, tuvo que firmar en el confesionario la notificación policial en la que se le informaba una denuncia recibida por explotación sexual por parte de 17 jóvenes.

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