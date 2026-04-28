Alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h y lluvias intensas en el sur del país

Además de vientos extremos, rige la alerta por lluvia

A la vez, el pronóstico también se divide en caídas de agua persistentes, que afectarán a algunas promociones de estas mismas jurisdicciones. En el caso de Neuquén serán el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y Minas los afectados. También la cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé están bajo aviso amarillo por tormentas en ese territorio. En Chubut, la notificación por pluviosidad es para la meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches. Por último, en Santa Cruz, el comunicado es para la cordillera de Güer Aike y del Lago Argentino.