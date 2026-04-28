Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h y lluvias intensas en el sur del país

Cinco provincias del sur se enfrentan a fenómenos de nivel amarillo que pueden afectar a las actividades cotidianas.

La advertencia del SMN para la jornada de hoy. La advertencia del SMN para la jornada de hoy. (Imagen web)
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió hoy alerta amarilla por vientos de 90 km/h y lluvias intensas en cinco provincias del sur argentino para advertir sobre posibles daños e interrupción de tareas.
  • El frente eólico afectará la región desde la tarde con ráfagas de 70 a 90 km/h. Se prevén acumulados de agua de hasta 30 mm y el SMN sugirió evitar circular y asegurar objetos.
  • La intensidad del temporal podría afectar el suministro eléctrico y el tránsito. En áreas cordilleranas, la lluvia se transformará en nieve, complicando la situación climática.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional centró sus advertencias en el sur del país, que por esta ocasión se encuentra bajo peligro por vientos extremos así como lluvias de importante intensidad que pueden causar daño y aumentan los riesgos de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Vientos de hasta 90 km/h y lluvia intensa: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla

Vientos de hasta 90 km/h y lluvia intensa: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla

Son cinco las provincias que, bajo la supervisión del Sistema de Alerta Temprana (SAT), se encuentran comprendidas en la alerta amarilla por ráfagas intensas y precipitaciones. Se trata del sur de Mendoza, principalmente la Cordillera de Malargüe así como San Rafael, toda la extensión de la provincia de Neuquén, así como la de Río Negro y Chubut. 

En todas estas jurisdicciones, los frentes eólicos, que llegarán por la tarde noche, oscilarán en velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, aunque estas pueden ser superadas localmente, especialmente en regiones de Neuquén y Río Negro.

Además de vientos extremos, rige la alerta por lluvia

A la vez, el pronóstico también se divide en caídas de agua persistentes, que afectarán a algunas promociones de estas mismas jurisdicciones. En el caso de Neuquén serán el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y Minas los afectados. También la cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé están bajo aviso amarillo por tormentas en ese territorio. En Chubut, la notificación por pluviosidad es para la meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches. Por último, en Santa Cruz, el comunicado es para la cordillera de Güer Aike y del Lago Argentino.

En todas estas zonas “el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local”, advirtieron desde el SMN. También explicaron que, en las zonas cordilleranas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve y los acumulados mayores a 30 mm. Estos fenómenos llegarán en la tarde/noche de hoy.

Las recomendaciones del SMN para hoy

Ante los eventos climáticos intensos, el organismo proporcionó algunas recomendaciones:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura.

3. Limpiá desagües y sumideros.

4. Alejate de zonas inundables.

5. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

6. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por la corriente de aire, como macetas, sillas o toldos.

7. Cerrá y alejate de aberturas.

8. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

9. Tené precaución al conducir.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas

Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas

Rige alerta naranja en el centro del país este 26 de abril por vientos fuertes

Rige alerta naranja en el centro del país este 26 de abril por vientos fuertes

Vientos de hasta 100 km/h: fin de semana bajo alerta meteorológica naranja

Vientos de hasta 100 km/h: fin de semana bajo alerta meteorológica naranja

Alerta amarilla: se esperan vientos de hasta 110 km/h, lluvias intensas y nevadas en cuatro provincias

Alerta amarilla: se esperan vientos de hasta 110 km/h, lluvias intensas y nevadas en cuatro provincias

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Lo más popular
“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad
1

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
2

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
3

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto
4

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos
5

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán
4

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
5

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Más Noticias
Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuántas flexiones hay que hacer por día para ganar masa muscular, según especialistas

Cuántas flexiones hay que hacer por día para ganar masa muscular, según especialistas

Alquileres con desalojo en tiempo récord y sin sentencia firme: claves del proyecto que preocupa a inquilinos

Alquileres con desalojo en tiempo récord y sin sentencia firme: claves del proyecto que preocupa a inquilinos

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

La UNT atraviesa una semana de protestas y definiciones clave

La UNT atraviesa una semana de protestas y definiciones clave

Qué más falla en las inundaciones: el rol del agro y la responsabilidad por los desmontes

Qué más falla en las inundaciones: el rol del agro y la responsabilidad por los desmontes

Comentarios