Alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h y lluvias intensas en el sur del país

Resumen para apurados
- El SMN emitió hoy alerta amarilla por vientos de 90 km/h y lluvias intensas en cinco provincias del sur argentino para advertir sobre posibles daños e interrupción de tareas.
- El frente eólico afectará la región desde la tarde con ráfagas de 70 a 90 km/h. Se prevén acumulados de agua de hasta 30 mm y el SMN sugirió evitar circular y asegurar objetos.
- La intensidad del temporal podría afectar el suministro eléctrico y el tránsito. En áreas cordilleranas, la lluvia se transformará en nieve, complicando la situación climática.
El Servicio Meteorológico Nacional centró sus advertencias en el sur del país, que por esta ocasión se encuentra bajo peligro por vientos extremos así como lluvias de importante intensidad que pueden causar daño y aumentan los riesgos de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Son cinco las provincias que, bajo la supervisión del Sistema de Alerta Temprana (SAT), se encuentran comprendidas en la alerta amarilla por ráfagas intensas y precipitaciones. Se trata del sur de Mendoza, principalmente la Cordillera de Malargüe así como San Rafael, toda la extensión de la provincia de Neuquén, así como la de Río Negro y Chubut.
En todas estas jurisdicciones, los frentes eólicos, que llegarán por la tarde noche, oscilarán en velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, aunque estas pueden ser superadas localmente, especialmente en regiones de Neuquén y Río Negro.
Además de vientos extremos, rige la alerta por lluvia
A la vez, el pronóstico también se divide en caídas de agua persistentes, que afectarán a algunas promociones de estas mismas jurisdicciones. En el caso de Neuquén serán el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y Minas los afectados. También la cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé están bajo aviso amarillo por tormentas en ese territorio. En Chubut, la notificación por pluviosidad es para la meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches. Por último, en Santa Cruz, el comunicado es para la cordillera de Güer Aike y del Lago Argentino.
En todas estas zonas “el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local”, advirtieron desde el SMN. También explicaron que, en las zonas cordilleranas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve y los acumulados mayores a 30 mm. Estos fenómenos llegarán en la tarde/noche de hoy.
Las recomendaciones del SMN para hoy
Ante los eventos climáticos intensos, el organismo proporcionó algunas recomendaciones:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura.
3. Limpiá desagües y sumideros.
4. Alejate de zonas inundables.
5. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
6. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por la corriente de aire, como macetas, sillas o toldos.
7. Cerrá y alejate de aberturas.
8. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
9. Tené precaución al conducir.