Alerta amarilla: se esperan vientos de hasta 110 km/h, lluvias intensas y nevadas en cuatro provincias

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por vientos de 110 km/h, lluvias y nevadas en la Patagonia este 22 de abril, ante un escenario de gran inestabilidad climática.
- Santa Cruz enfrenta ráfagas de 110 km/h y nieve, mientras Tierra del Fuego espera lluvias de hasta 80 mm. Los fenómenos incluyen posible granizo y reducción de visibilidad.
- Las autoridades recomiendan precaución ante posibles riesgos en la circulación y actividades al aire libre. El impacto de los fenómenos exige un monitoreo constante del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo para este miércoles 22 de abril por un combo de fenómenos que incluye vientos intensos, lluvias persistentes y nevadas. El informe oficial advierte que las condiciones afectarán a distintas zonas del sur del país, con impacto en al menos cuatro provincias.
El nivel de alerta más alto, de carácter naranja, rige para el sudoeste de Santa Cruz, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 110 km/h en áreas elevadas, mientras que en sectores más bajos alcanzarían los 100 km/h. Además, no se descarta una disminución de la visibilidad producto del polvo levantado por el viento.
En paralelo, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos que abarca el sur de Chubut, otras zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas regiones, las ráfagas podrían llegar a los 95 km/h, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.
Lluvias intensas y nevadas: las otras alertas vigentes
El parte meteorológico también incluye una alerta amarilla por lluvias en Tierra del Fuego, donde se prevén precipitaciones persistentes de moderada a fuerte intensidad. Los acumulados estimados se ubican entre 40 y 80 milímetros, aunque podrían superarse en algunos puntos. En ese contexto, no se descarta la ocurrencia de tormentas embebidas ni episodios aislados de granizo.
Por otro lado, el sudoeste de Santa Cruz se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas. Se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, con registros que podrían ser mayores en forma localizada. En áreas de menor altitud, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia en lugar de nieve.
El SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante condiciones que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre.