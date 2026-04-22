Alerta amarilla: se esperan vientos de hasta 110 km/h, lluvias intensas y nevadas en cuatro provincias

El nivel de alerta más alto, de carácter naranja, rige para el sudoeste de Santa Cruz, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 110 km/h en áreas elevadas, mientras que en sectores más bajos alcanzarían los 100 km/h. Además, no se descarta una disminución de la visibilidad producto del polvo levantado por el viento.