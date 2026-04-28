Vientos de hasta 90 km/h y lluvia intensa: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas para este lunes por vientos de hasta 90 km/h y lluvias intensas en Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz debido a un frente climático.
- El fenómeno se originó por ráfagas del oeste y un frente de aire subpolar. En la zona cordillerana se prevén nevadas, mientras que el resto del país registrará temperaturas mínimas.
- Estas condiciones marcan el primer ingreso de aire frío relevante del año. Se recomienda extremar precauciones y asegurar objetos ante el riesgo de daños por las ráfagas intensas.
En una nueva jornada que inicia, el Servicio Meteorológico Nacional(SMN) publicó su parte diario en el que advirtió por eventos climáticos extremos que se concentrarán principalmente en el sur del país. La entidad climatológica señaló que son cinco las provincias que se encuentran bajo riesgo por vientos fuertes, a las que se añaden lluvias persistentes en algunos casos. Mientras en muchas otras localidades se enfrentan a la mañana más fría de la semana.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el organismo publicó cuáles son los distritos afectados por las intensas ráfagas que en la ocasión de hoy llegarán desde el sector oeste. A la vez, gran parte del país se aleja de los días cálidos y soleados para dar lugar a un frente frío que en jurisdicciones como Tucumán calificaron de “subpolar”, debido a su procedencia directa de las zonas del océano Antártico y del océano Pacífico Sur.
Vientos y precipitaciones en la Patagonia
En el caso de las provincias del sur, la parte más austral de Mendoza, toda la jurisdicción de Neuquén, Río Negro, Chubut y la costa este de Santa Cruz están bajo alerta por vientos fuertes. Este fenómeno llegará por la tarde a las regiones mencionadas y en algunas de ellas se extenderá hasta la noche. El pronóstico advierte por corrientes del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, así como ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, aunque habrá ocasiones en que serían superadas localmente.
Pero este no es el único motivo de preocupación en el área ya que, más cercano al oeste de la misma, tanto en Neuquén como en Chubut y Santa Cruz, el pronóstico vira a una advertencia por lluvias. De acuerdo con el SMN, la zona será afectada por precipitaciones de variada intensidad, alcanzando valores entre los 15 y 30 mm que podrán ser superados de forma local. La entidad señaló que en las zonas cordilleranas, las caídas de agua pueden ser en forma de nieve y los acumulados mayores a 30 mm.
Recomendaciones de seguridad
Ante los fenómenos de importante magnitud, la institución proporciona algunas recomendaciones:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura.
3. Limpiá desagües y sumideros.
4. Alejate de zonas inundables.
5. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
6. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
7. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
8. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
9. Tené precaución al conducir.
Ola de frío en Tucumán y otras provincias
Mientras que el resto del país se mantiene en un nivel de alerta verde, por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos. Sin embargo, un frente frío reduce la marca del termómetro y en algunos casos como Tucumán, esta mañana será la más gélida de la semana.
De acuerdo con el pronóstico del observador meteorológico Cristofer Brito, se trata del “primer ingreso de aire frío importante del 2026. Eso es lo más relevante. Se lo conoce como subpolar porque es una masa de frío que no viene directamente de la Antártida, sino que viene de las zonas del océano Antártico y océano Pacífico Sur”.