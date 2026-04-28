Vientos de hasta 90 km/h y lluvia intensa: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla

Pero este no es el único motivo de preocupación en el área ya que, más cercano al oeste de la misma, tanto en Neuquén como en Chubut y Santa Cruz, el pronóstico vira a una advertencia por lluvias. De acuerdo con el SMN, la zona será afectada por precipitaciones de variada intensidad, alcanzando valores entre los 15 y 30 mm que podrán ser superados de forma local. La entidad señaló que en las zonas cordilleranas, las caídas de agua pueden ser en forma de nieve y los acumulados mayores a 30 mm.