Alerta amarilla por fuertes vientos en el centro del país para este 27 de abril

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes este 27 de abril en el este de Buenos Aires, debido a corrientes del oeste con ráfagas que alcanzarán los 65 km/h.
- El fenómeno afecta desde Castelli hasta Necochea. Mientras el país mantiene alertas mínimas, el organismo recomienda asegurar objetos y evitar salir ante el riesgo de las ráfagas.
- Este evento climático anticipa el ingreso de un frente frío que bajará las temperaturas en el centro del país. Se prevé que las condiciones mejoren tras el paso de las corrientes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el país se mantendrá en niveles de alerta climática mínimos, excepto por la provincia de Buenos Aires, donde se registran ráfagas de gran intensidad en el este de la jurisdicción. En el resto del territorio nacional, los fenómenos severos se mantienen a raya.
A partir de su Sistema de Alerta Temprana, el organismo oficial informó que las corrientes de aire se instalarán en el centro de la nación. El sector oriental bonaerense se encuentra bajo aviso amarillo por soplos que provendrán del oeste y el sudoeste, con velocidades que oscilarán entre los 35 y 50 km/h, aunque habrá ráfagas que alcanzarán los 65 km/h.
Entre las zonas afectadas, la franja de precaución se extiende desde el norte hasta el sur de la provincia. En la parte más septentrional, el fenómeno llegará a Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta de Indio, Tordillo y Pila por la mañana. Lo mismo ocurrirá en el área central, en las localidades de Azul, Rauch, Tapalqué, la zona baja de Benito Juárez y Tandil; y más hacia el sur, en Adolfo Gonzalez Chaves, Lobería, el norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.
Las recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla
Ante eventos de esta magnitud, el Servicio Nacional proporciona algunas recomendaciones:
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
En el norte, tanto el NEA como el NOA se mantendrán más agradables en comparación con los demás distritos, aunque se notará la baja térmica. Habrá un cielo variable y sin novedades relevantes en general. La Patagonia será la región más fría, con temperaturas bajas, ráfagas en algunos puntos y probabilidad de lluvias o nevadas aisladas en el sur.