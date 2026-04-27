Alerta amarilla por fuertes vientos en el centro del país para este 27 de abril

Entre las zonas afectadas, la franja de precaución se extiende desde el norte hasta el sur de la provincia. En la parte más septentrional, el fenómeno llegará a Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta de Indio, Tordillo y Pila por la mañana. Lo mismo ocurrirá en el área central, en las localidades de Azul, Rauch, Tapalqué, la zona baja de Benito Juárez y Tandil; y más hacia el sur, en Adolfo Gonzalez Chaves, Lobería, el norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.