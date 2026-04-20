Una empresa tucumana es pionera en un concepto que revoluciona la logística en el país
Resumen para apurados
- Metrocúbico lanza el primer "cowarehousing" de Argentina en Buenos Aires para optimizar la logística de última milla y responder a la demanda de entregas rápidas pospandemia.
- Tras estudiar modelos en EE. UU., la firma tucumana adapta el concepto de espacios compartidos para pymes, integrando almacenamiento y servicios logísticos en zonas urbanas.
- El proyecto revoluciona el Real Estate local al priorizar la eficiencia en la distribución final, proyectando un impacto clave en el comercio electrónico y el desarrollo urbano.
La modernidad impuso nuevos conceptos al Real Estate. El mercado se expande y ya no se queda tan solo en lo residencial y en lo comercial; va más allá, hacia el Real Estate de las cosas y de los datos. La pospandemia afianzó esa estrategia a partir del cambio de tendencia de que las familias prefirieran más el verde semiurbano que la ciudad. Yerba Buena es un claro ejemplo de esa tendencia, dice Oscar Bercovich, presidente y fundador de Metrocúbico.
Durante el ciclo "Encuentros LA GACETA" sobre Real Estate, el economista y empresario desarrolló el concepto de la última milla, el tramo final del proceso logístico donde el producto se traslada desde un centro de distribución hasta el consumidor final. De eso se trata Multibox, un complejo logístico y comercial de galpones oficiales y locales comerciales instalado por Metrocúbico entre Yerba Buena y San Miguel de Tucumán.
Durante el ciclo, Bercovich contó que para avanzar con ese concepto y con el objetivo puesto en proyectos más ambiciosos, exploraron cinco ciudades de Estados Unidos y visitaron a empresas que desarrollaron el “cowarehousing”, un modelo de espacio compartido donde múltiples empresas comparten un mismo centro de trabajo, similar al coworking, pero para logística. “En esos lugares, los emprendedores y las PyME, por caso, pueden alquilar o comprar un espacio de uso privado con amenities comunes, en los que se reciben la paquetería y se hacen los envíos sin siquiera ir a prepararlos”, describe el empresario. Se trata de una evolución del almacenamiento tradicional, pero pensado para estar integrado a la ciudad. “No es solo guardar productos: es acercarlos al consumidor final de manera más eficiente”, agrega.
Una propuesta de vanguardia
En la Argentina este modelo no existe aún. En ese sentido, Metrocúbico adquirió un espacio de 9.000 metros cuadrados en Buenos Aires, para realizar el primer desarrollo en el país de estas características. “Se trata de un edificio de cinco pisos con 100 unidades, en los que se alquilarán espacios y nosotros nos encargaremos del servicio de logística interna”, anticipa Bercovich. Esto sube la vara en materia de requerimientos. Según sondeos privados, el 70% de las personas quiere que la entrega sea en un plazo menor a las 48 horas. “Te quedan dos maneras de lograrlo: ir a 200 km por hora u optar por la última milla, un concepto americano que señala un radio de dos a tres kilómetros donde se encuentran las cosas hasta donde están las personas”, cuenta. Metro Cúbico, paralelamente, ejecuta otros emprendimientos, como la segunda etapa del complejo residencial y comercial de calle Las Rosas y las cuatro torres residenciales con centro comercial y oficinas en la avenida Solano Vera de Yerba Buena.
“El mercado del Real Estate tiene un desafío enorme. La foto de hoy no es buena, pero si uno es optimista, creo que la oportunidad está en que la elevada demanda insatisfecha”, finaliza.
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