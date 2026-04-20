Una empresa tucumana es pionera en un concepto que revoluciona la logística en el país

Una propuesta de vanguardia

En la Argentina este modelo no existe aún. En ese sentido, Metrocúbico adquirió un espacio de 9.000 metros cuadrados en Buenos Aires, para realizar el primer desarrollo en el país de estas características. “Se trata de un edificio de cinco pisos con 100 unidades, en los que se alquilarán espacios y nosotros nos encargaremos del servicio de logística interna”, anticipa Bercovich. Esto sube la vara en materia de requerimientos. Según sondeos privados, el 70% de las personas quiere que la entrega sea en un plazo menor a las 48 horas. “Te quedan dos maneras de lograrlo: ir a 200 km por hora u optar por la última milla, un concepto americano que señala un radio de dos a tres kilómetros donde se encuentran las cosas hasta donde están las personas”, cuenta. Metro Cúbico, paralelamente, ejecuta otros emprendimientos, como la segunda etapa del complejo residencial y comercial de calle Las Rosas y las cuatro torres residenciales con centro comercial y oficinas en la avenida Solano Vera de Yerba Buena.