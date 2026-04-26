Se formó en Tucumán Rugby, fue capitán de Los Pumitas y se quedó con la espina de no jugar un Mundial juvenil

El contexto no era el ideal. Ese año, la reestructuración de las categorías juveniles le quitó la posibilidad de disputar un Mundial. “Venía de jugar en M-19 y ya había tenido participación en M-21 con un año menos, así que tenía muchas chances de jugar ese Mundial”, recuerda. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y no había margen de maniobra. “Era algo que no podías controlar, así que tratamos de aprovechar el Sudamericano como una forma de seguir compitiendo y compartiendo con el grupo”, dice.