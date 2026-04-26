Tomás Dande hará historia: será el séptimo tucumano en ser capitán de Los Pumitas

El último tucumano antes de Dande había sido Santiago Guzmán. Capitán en el Sudamericano M-19 de 2008, en un partido contra Sudáfrica con los Pumitas M-20 en 2009 y luego en el Mundial M-20 de ese año, fue durante mucho tiempo el nombre que cerraba la lista. Su caso tuvo un peso especial porque su carrera se interrumpió muy joven por una lesión cervical que le impidió seguir jugando. Sin embargo, su huella quedó intacta. “Que vuelva a haber un capitán de la provincia es algo muy lindo para todos”, dijo cuando se enteró de la designación de Dande. En esa frase hay algo más que felicitación: hay continuidad.