Lisandro Ahualli y el peso de la cinta en Los Pumitas: “No tomábamos dimensión de lo que significaba”

Con el tiempo, el rugby cambió. Se profesionalizó, incorporó nuevas herramientas y comenzó a cuidar más al jugador. Pero hay algo que, según Ahualli, se mantiene. “La esencia del liderazgo se ve desde chico”, sostiene. Para él, no es algo que se construya de un día para el otro. Es una condición que aparece en distintas etapas de la vida: en la escuela, en el deporte, en los grupos.