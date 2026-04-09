Tres tucumanos representarán a Los Pumitas en el Rugby Championship M20

El debut de los argentinos será el 27 de abril ante los locales, en lo que promete ser un duelo de altísima intensidad física. Luego, el calendario marcará el cruce ante los "Baby Blacks" el 3 de mayo, para cerrar la participación frente a los australianos el 9 de mayo. El sistema de competencia es feroz, con partidos cada seis días, lo que exigirá una rotación constante y una mentalidad de hierro.