Secciones
DeportesRugby

Tres tucumanos representarán a Los Pumitas en el Rugby Championship M20

El seleccionado nacional juvenil definió su lista de viajeros para afrontar el exigente certamen en Sudáfrica.

PRESENCIA TUCUMANA. Nicolás Fernández Miranda, head coach del seleccionado juvenil, definió la lista de jugadores que viajarán a Sudáfrica para afrontar el Rugby Championship M20. Tres tucumanos forman parte de la convocatoria. PRESENCIA TUCUMANA. Nicolás Fernández Miranda, head coach del seleccionado juvenil, definió la lista de jugadores que viajarán a Sudáfrica para afrontar el Rugby Championship M20. Tres tucumanos forman parte de la convocatoria.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Fernández Miranda citó a 31 jugadores, incluyendo a tres tucumanos, para representar a Los Pumitas en el Rugby Championship M20 en Sudáfrica durante abril y mayo de 2026.
  • Benjamín Farías Cerioni, Simón Pfister y Tomás Dande integran la lista tras entrenar en Hindú Club. El equipo enfrentará en Port Elizabeth a Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.
  • El certamen es clave para consolidar el plantel de cara al Mundial de julio. Además, reafirma la importancia estratégica del semillero tucumano en la estructura nacional de la UAR.
Resumen generado con IA

El seleccionado nacional juvenil ya tiene su hoja de ruta confirmada para el primer gran desafío del 2026. Los Pumitas partirán rumbo a Sudáfrica para disputar una nueva edición del Rugby Championship M20, y la lista de 31 convocados por el staff técnico que encabeza Nicolás Fernández Miranda trae consigo un marcado acento tucumano. Entre los nombres elegidos, sobresalen tres exponentes del rugby provincial: Benjamín Farías Cerioni, Simón Pfister y Tomás Dande.

La citación ratifica que el semillero tucumano sigue siendo una pieza fundamental en la estructura de la UAR. Los tres jugadores, pertenecen a Universitario, Tucumán Rugby y Huirapuca respectivamente. Antes de cruzar el Atlántico, el equipo realizará una concentración clave en Hindú Club, del 17 al 20 de abril, para terminar de pulir el plan de juego.

El desafío de las potencias

Al igual que en la versión de mayores, el Rugby Championship M20 es la prueba de fuego definitiva. En Port Elizabeth, Argentina se medirá en un formato de todos contra todos ante las potencias del hemisferio sur: Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

El debut de los argentinos será el 27 de abril ante los locales, en lo que promete ser un duelo de altísima intensidad física. Luego, el calendario marcará el cruce ante los "Baby Blacks" el 3 de mayo, para cerrar la participación frente a los australianos el 9 de mayo. El sistema de competencia es feroz, con partidos cada seis días, lo que exigirá una rotación constante y una mentalidad de hierro.

El análisis del staff

Eusebio Guiñazú, integrante del cuerpo técnico, destacó la importancia del proceso previo. “Las concentraciones han sido vitales para transmitir la idea de juego y generar los hábitos que nos permitan ser competitivos. Vamos a jugar contra rivales de enorme nivel, pero nos hemos estado preparando para eso”, analizó.

Para el seleccionado, este torneo funciona como el trampolín ideal hacia el Mundial de la categoría que se disputará en julio. “Es una enorme oportunidad jugar un torneo de esta magnitud para preparar lo que será el Mundial posterior, aunque siempre focalizándonos partido a partido”, agregó Guiñazú.

La agenda de Los Pumitas en Sudáfrica

Fecha 1: Argentina vs. Sudáfrica (27 de abril, desde las 11.10)

Fecha 2: Argentina vs. Nueva Zelanda (3 de mayo, desde las 9)

Fecha 3: Argentina vs. Australia (9 de mayo, desde las 9)

Así, con la garra de Farías Cerioni, Pfister y Dande, Los Pumitas buscarán consolidar un equipo que ya demostró que puede competirle de igual a igual a los mejores del mundo. El rugby tucumano, una vez más, dice presente en la cita grande.

Temas AustraliaNueva ZelandaSudáfricaLos PumitasRugby Championship
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada
1

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán
2

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni
3

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona
4

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán
5

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru
6

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Más Noticias
A cinco días de la tragedia del matrimonio, el camino de Tafí Viejo sigue igual: sin señalización y en estado crítico

A cinco días de la tragedia del matrimonio, el camino de Tafí Viejo sigue igual: sin señalización y en estado crítico

Caso Arregui: un documento de San Martín se vuelve clave en la causa millonaria

Caso Arregui: un documento de San Martín se vuelve clave en la causa millonaria

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Comentarios