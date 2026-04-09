Tres tucumanos representarán a Los Pumitas en el Rugby Championship M20

Resumen para apurados
- Nicolás Fernández Miranda citó a 31 jugadores, incluyendo a tres tucumanos, para representar a Los Pumitas en el Rugby Championship M20 en Sudáfrica durante abril y mayo de 2026.
- Benjamín Farías Cerioni, Simón Pfister y Tomás Dande integran la lista tras entrenar en Hindú Club. El equipo enfrentará en Port Elizabeth a Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.
- El certamen es clave para consolidar el plantel de cara al Mundial de julio. Además, reafirma la importancia estratégica del semillero tucumano en la estructura nacional de la UAR.
El seleccionado nacional juvenil ya tiene su hoja de ruta confirmada para el primer gran desafío del 2026. Los Pumitas partirán rumbo a Sudáfrica para disputar una nueva edición del Rugby Championship M20, y la lista de 31 convocados por el staff técnico que encabeza Nicolás Fernández Miranda trae consigo un marcado acento tucumano. Entre los nombres elegidos, sobresalen tres exponentes del rugby provincial: Benjamín Farías Cerioni, Simón Pfister y Tomás Dande.
La citación ratifica que el semillero tucumano sigue siendo una pieza fundamental en la estructura de la UAR. Los tres jugadores, pertenecen a Universitario, Tucumán Rugby y Huirapuca respectivamente. Antes de cruzar el Atlántico, el equipo realizará una concentración clave en Hindú Club, del 17 al 20 de abril, para terminar de pulir el plan de juego.
El desafío de las potencias
Al igual que en la versión de mayores, el Rugby Championship M20 es la prueba de fuego definitiva. En Port Elizabeth, Argentina se medirá en un formato de todos contra todos ante las potencias del hemisferio sur: Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.
El debut de los argentinos será el 27 de abril ante los locales, en lo que promete ser un duelo de altísima intensidad física. Luego, el calendario marcará el cruce ante los "Baby Blacks" el 3 de mayo, para cerrar la participación frente a los australianos el 9 de mayo. El sistema de competencia es feroz, con partidos cada seis días, lo que exigirá una rotación constante y una mentalidad de hierro.
El análisis del staff
Eusebio Guiñazú, integrante del cuerpo técnico, destacó la importancia del proceso previo. “Las concentraciones han sido vitales para transmitir la idea de juego y generar los hábitos que nos permitan ser competitivos. Vamos a jugar contra rivales de enorme nivel, pero nos hemos estado preparando para eso”, analizó.
Para el seleccionado, este torneo funciona como el trampolín ideal hacia el Mundial de la categoría que se disputará en julio. “Es una enorme oportunidad jugar un torneo de esta magnitud para preparar lo que será el Mundial posterior, aunque siempre focalizándonos partido a partido”, agregó Guiñazú.
La agenda de Los Pumitas en Sudáfrica
Fecha 1: Argentina vs. Sudáfrica (27 de abril, desde las 11.10)
Fecha 2: Argentina vs. Nueva Zelanda (3 de mayo, desde las 9)
Fecha 3: Argentina vs. Australia (9 de mayo, desde las 9)
Así, con la garra de Farías Cerioni, Pfister y Dande, Los Pumitas buscarán consolidar un equipo que ya demostró que puede competirle de igual a igual a los mejores del mundo. El rugby tucumano, una vez más, dice presente en la cita grande.