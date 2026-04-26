El nuevo rol de Tucumán en el negocio narco del NOA

FRONTERA NORTE. La zona limítrofe con Bolivia concentra el ingreso de droga que circula por las provincias.
Resumen para apurados
- Investigaciones en Salta señalan a Tucumán como un centro estratégico de acopio y distribución de droga en el NOA, impulsado por cambios en las rutas del narcotráfico regional.
- El fenómeno surge por fallas en el control aéreo y el desplazamiento de las rutas desde la frontera con Bolivia, permitiendo que la provincia funcione como nodo logístico clave.
- Este nuevo rol alerta sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en el norte argentino. El impacto reside en un cambio de estrategia de seguridad para frenar el avance narco.
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