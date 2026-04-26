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El nuevo rol de Tucumán en el negocio narco del NOA

Investigaciones en Salta ubican a la provincia como punto clave de acopio y distribución de droga. Alertan por fallas en el control aéreo y cambios en las rutas del narcotráfico.

FRONTERA NORTE. La zona limítrofe con Bolivia concentra el ingreso de droga que circula por las provincias. FRONTERA NORTE. La zona limítrofe con Bolivia concentra el ingreso de droga que circula por las provincias.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Investigaciones en Salta señalan a Tucumán como un centro estratégico de acopio y distribución de droga en el NOA, impulsado por cambios en las rutas del narcotráfico regional.
  • El fenómeno surge por fallas en el control aéreo y el desplazamiento de las rutas desde la frontera con Bolivia, permitiendo que la provincia funcione como nodo logístico clave.
  • Este nuevo rol alerta sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en el norte argentino. El impacto reside en un cambio de estrategia de seguridad para frenar el avance narco.
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