Narcotráfico en el NOA: fronteras débiles y fuerzas bajo presión

A esa situación se le debe agregar el descontento que hay entre los uniformados. El salario de un gendarme raso no llega a $800.000, mientras que un efectivo de la Policía de Tucumán recién ingresado a la fuerza percibe entre un 35% y un 40% más. A eso se suma que cada vez son más los problemas que tienen las obras sociales a las que están afiliados por el pago de los aportes que les descuentan mensualmente. Lo paradójico es que el Estado es el principal deudor. El malestar va creciendo y en diferentes provincias los familiares de los uniformados protagonizaron protestas. “Los narcos, con el dinero que manejan, pueden quebrar voluntades, y más aún si no están pasando por un buen momento económico”, sostuvo un funcionario judicial.