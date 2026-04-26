Narcotráfico en el NOA: fronteras débiles y fuerzas bajo presión

Resumen para apurados
- Expertos del NOA denuncian una caída en los secuestros de droga por fronteras permeables y corrupción en las fuerzas federales, afectada por la crisis económica y falta de control.
- La brecha salarial y la falta de radares facilitan la corrupción interna. El malestar crece mientras planes oficiales como el Güemes y el Roca no logran frenar el avance criminal.
- La vulnerabilidad en fronteras y el malestar en las fuerzas sugieren un agravamiento de la inseguridad regional si no se revisa integralmente la estrategia contra el narco.
La disminución del secuestro de drogas en el NOA, según expertos, funcionarios e integrantes de las fuerzas de seguridad, es multicausal. La falta de controles aéreos es uno de ellos, pero no el único.
Una de las preocupaciones más importantes es el incremento de las causas en las que se ve involucrado personal de las fuerzas federales que, en principio, debería ser uno de los principales protagonistas de la lucha contra el narcotráfico. En Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero se iniciaron expedientes en contra de efectivos. Los delitos por los que fueron acusados van desde haber recibido sobornos, pasando por el transporte de droga y llegando al robo de estupefacientes que luego comercializan.
A esa situación se le debe agregar el descontento que hay entre los uniformados. El salario de un gendarme raso no llega a $800.000, mientras que un efectivo de la Policía de Tucumán recién ingresado a la fuerza percibe entre un 35% y un 40% más. A eso se suma que cada vez son más los problemas que tienen las obras sociales a las que están afiliados por el pago de los aportes que les descuentan mensualmente. Lo paradójico es que el Estado es el principal deudor. El malestar va creciendo y en diferentes provincias los familiares de los uniformados protagonizaron protestas. “Los narcos, con el dinero que manejan, pueden quebrar voluntades, y más aún si no están pasando por un buen momento económico”, sostuvo un funcionario judicial.
Los expertos también se muestran cautos a la hora de hacer un balance sobre las medidas que tomó la Nación para blindar la frontera. Si bien consideraron que el Plan Güemes fue un acierto, cuestionaron que sus creadores no hayan analizado las consecuencias de su implementación, como, por ejemplo, no haber estimado que los narcos elegirían otros destinos para continuar con la actividad. También se preguntaron qué pasó con el Plan Roca, que consistía en utilizar efectivos del Ejército para realizar tareas de patrullaje, anunciado hace casi un año y que hasta el momento no se estaría desarrollando o, por lo menos, no se informó sobre ninguna tarea realizada.