El desafío de la producción a gran escala

Las frutas y las verduras, muy valiosas para que nuestro organismo se desarrolle y funcione de forma correcta, provienen de la tierra. Son el resultado de una compleja cadena que empieza con buenas prácticas agrícolas y que termina con la presentación de productos nutritivos en la mesa de los consumidores en todo el planeta. En un contexto de pandemia, como el que nos toca vivir, el rol de los productores adquiere un valor aun mayor, ya que son responsables de abastecernos con alimentos esenciales.