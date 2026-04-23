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Denuncian que un joven murió tras ser detenido en una comisaría de Simoca

La familia de “Nando” Rodríguez sostiene que fue víctima de apremios ilegales. La autopsia preliminar indicó que falleció por broncoaspiración.

RECLAMO. La familia de Nando cree que murió como consecuencia de los apremios ilegales que sufrió en la comisaría. RECLAMO. La familia de "Nando" cree que murió como consecuencia de los apremios ilegales que sufrió en la comisaría.
Por Micaela Pinna Otero Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia investiga la muerte de Jonathan Rodríguez tras ser detenido en Simoca el 6 de abril. Su familia denuncia apremios ilegales, pese a que la autopsia indica broncoaspiración.
  • Rodríguez fue aprehendido tras una crisis por consumo. Su familia afirma que ingresó sano y salió con lesiones graves; la policía alega convulsiones y niega las agresiones físicas.
  • El fiscal Gerardo Salas allanó la comisaría y secuestró celulares del personal. El caso reaviva el debate sobre la violencia institucional y el manejo de crisis de salud mental.
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