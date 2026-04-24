Grimoldi dice presente en Tucumán con beneficios exclusivos para los tucumanos

Con esta iniciativa, Grimoldi refuerza su posicionamiento como un referente en calzado, combinando una amplia trayectoria con una propuesta actual y , por sobre todo, centrada en el cliente. Con una propuesta de marcas relevantes en el mundo: Vans, Hush Puppies, New Balance, Caterpillar, Merrell, Kickers y con la reciente incorporación de On y Dr Martens no deja de demostrar la vigencia y actualidad de su selección de marcas.