Grimoldi dice presente en Tucumán con beneficios exclusivos para los tucumanos

Grimoldi presenta en la provincia su nueva campaña integral “Sabés a dónde ir”, una propuesta 360° que tendrá presencia en radio, tv, streamings, vía pública, medios digitales y acciones con creadores de contenido, consolidando su vínculo con los tucumanos desde un lugar cercano, cotidiano y auténtico.
La campaña pone en el centro una idea simple pero poderosa: cuando se trata de calidad, confianza y las mejores marcas internacionales, hay decisiones que no necesitan pensarse demasiado. Simplemente, se saben.
Grimoldi es un nombre que resuena en las familias argentinas desde 1895. ¿Cómo logra la marca mantenerse vigente y ser sinónimo de confianza para tantas generaciones?
En Grimoldi creemos que la actualidad no se fuerza, se construye en el tiempo. Hace más de 130 años que acompañamos a las personas en distintos momentos de su vida, y eso genera un vínculo basado en la confianza, que va más allá del producto.
La confianza se sostiene siendo coherentes: ofreciendo calidad, trabajando con marcas internacionalmente reconocidas y estando siempre cerca del consumidor. Nos adaptamos a los cambios (nuestra virtud más destacada) pero sin perder lo esencial: hacer las cosas bien, ser creíbles y cumplir con lo que prometemos.
De la fabricación artesanal a la vanguardia actual, ¿cuál consideran que ha sido el hito más importante en este siglo de historia?
Más que un único hito, hubo una decisión clave: evolucionar y adaptarnos sin perder identidad. Somos fabricantes y también somos una compañía referente en retail de calzado multimarca en el país. (Hoy la única cadena de retail de calzado no deportivo)
Siempre estamos pensando en cómo ampliar y mejorar nuestra propuesta, incorporar marcas líderes y relevantes a nivel internacional y estar presentes en todo el país, manteniendo siempre el foco en la calidad, la confianza y la actualidad de nuestra propuesta.
Somos expertos en calzado, somos editores de marcas internacionales de calzado.
¿Qué criterios utilizan para seleccionar las marcas que integran su portfolio (Hush Puppies, Kickers, Merrell, etc.)?
La selección de marcas responde a cuatro criterios principales: calidad, trayectoria, relevancia en la moda internacional y coherencia con nuestro cliente.
Trabajamos con marcas que tienen una identidad clara, que aportan valor en su categoría y que comparten nuestra mirada sobre el producto. Además, buscamos que el portfolio sea equilibrado y cubra distintas necesidades: desde lo urbano hasta lo técnico, desde lo clásico hasta lo más actual.
¿Cómo logra la propuesta de Grimoldi cubrir todas las etapas de la vida, desde los primeros pasos de un niño hasta el calzado técnico o de vestir para adultos?
Porque entendemos el calzado como algo que acompaña momentos. Por eso construimos una propuesta amplia, que va desde las primeras etapas —donde la calidad y el cuidado son fundamentales— hasta opciones para el día a día, el trabajo o actividades específicas.
Nuestro diferencial está en la curaduría: elegir bien para que el cliente encuentre en un mismo lugar distintas soluciones, con la tranquilidad de que todas responden a un estándar.
¿Qué significa para Grimoldi la frase que define su comunicación actual? “GRIMOLDI, sabés a dónde ir”. ¿Cómo se traduce ese mensaje en la experiencia de compra del cliente?
“Sabés a dónde ir” sintetiza algo que ya pasa: cuando alguien piensa en zapatos y zapatillas de calidad, piensa en Grimoldi. Cuando la calidad y la confianza son fundamentales, sabes a donde ir.
Se traduce en una experiencia clara y confiable. El cliente entra y sabe que va a encontrar buenas marcas, variedad, asesoramiento y propuestas que tienen sentido. No tiene que dudar: encuentra opciones, compara y elige con seguridad.
¿Cuál es el compromiso innegociable que asume la marca con cada par de zapatos que sale de sus locales?
Nuestro compromiso es con la calidad y la satisfacción del cliente. La confianza es nuestro valor mas importante.
Cada par que se vende en Grimoldi tiene que estar a la altura de lo que prometemos: buenos materiales, confort, durabilidad y respaldo. No es solo vender un producto, es responder a la confianza que el cliente deposita en nosotros.
¿Qué beneficios exclusivos encuentran los tucumanos esta temporada?
En Tucumán estamos llevando adelante una propuesta comercial muy fuerte, con descuentos exclusivos en la primera compra online, envio gratis a toda la provincia y acciones pensadas para el cliente local.
Además, estamos trabajando una comunicación más cercana, con activaciones y propuestas que refuerzan el vínculo con la plaza y facilitan el acceso a nuestras principales marcas.
“Cuando buscás calidad, cuando querés algo que dure, cuando elegís entre las mejores marcas… sabés a dónde ir.”
Con esta iniciativa, Grimoldi refuerza su posicionamiento como un referente en calzado, combinando una amplia trayectoria con una propuesta actual y , por sobre todo, centrada en el cliente. Con una propuesta de marcas relevantes en el mundo: Vans, Hush Puppies, New Balance, Caterpillar, Merrell, Kickers y con la reciente incorporación de On y Dr Martens no deja de demostrar la vigencia y actualidad de su selección de marcas.
En la provincia, la marca acompaña esta campaña con una fuerte presencia física a través de sus locales:
- Shopping Portal Tucumán
- San Martín 680, San Miguel de Tucumán
- San Martín 1324, Concepción
Además, la experiencia se extiende al canal online a través de grimoldi.com, donde los clientes de la provincia pueden acceder a toda la propuesta con beneficios exclusivos como: envío gratis en Tucumán, descuentos en la primera compra y cuotas sin interés, integrando así una experiencia de compra omnicanal.
Como parte de este universo, hay un elemento que sintetiza el espíritu de la marca: su emblemática bolsa. Con su inconfundible combinación de colores, se convirtió en un ícono reconocible que trasciende generaciones y simboliza mucho más que una compra: representa la seguridad de elegir bien y de llevar consigo algunas de las mejores marcas de calzado internacional.
Respaldada por 130 años de historia, Grimoldi continúa evolucionando sin perder su esencia, apostando a una comunicación que conecta desde lo emocional y lo cotidiano.
Grimoldi. Sabés a dónde ir.