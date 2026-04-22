El Senasa facilita gestiones para la ganadería tucumana

En este contexto, los establecimientos afectados podrán solicitar en la oficina del Senasa de su jurisdicción la postergación del calendario vacunal, a fin de priorizar el traslado de los animales en situaciones de emergencia. La medida tiene como objetivo resguardar la sanidad y el bienestar de los animales, mitigar los efectos adversos de las inundaciones y reducir los riesgos logísticos y/u operativos, garantizando el cumplimiento de las acciones sanitarias en forma diferida.