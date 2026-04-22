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El Senasa facilita gestiones para la ganadería tucumana

El organismo dispuso medidas excepcionales en dos provincias afectadas por las intensas lluvias que afectó a la actividad.

El Senasa facilita gestiones para la ganadería tucumana
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Senasa dispuso medidas excepcionales en Tucumán y Santa Fe para facilitar gestiones ganaderas ante las inundaciones, permitiendo postergar vacunaciones para priorizar traslados.
  • Las intensas lluvias dificultaron el calendario de vacunación contra la aftosa. Ahora, los productores podrán trasladar hacienda y completar el esquema sanitario en el destino.
  • Estas disposiciones buscan resguardar el bienestar animal y mitigar riesgos logísticos, garantizando la sanidad nacional frente a la emergencia climática en las zonas afectadas.
Resumen generado con IA

Debido a las inclemencias climáticas que afectan a departamentos de las provincias de Santa Fe y Tucumán, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispondrá medidas excepcionales para cooperar con el sector ganadero y favorecer las gestiones sanitarias y documentales.

La decisión busca atenuar las dificultades que afrontan ante las fuertes lluvias los productores, transportistas y vacunadores para cumplir con el calendario anual de vacunación contra la fiebre aftosa, así como también otras tareas sanitarias habituales.

En este contexto, los establecimientos afectados podrán solicitar en la oficina del Senasa de su jurisdicción la postergación del calendario vacunal, a fin de priorizar el traslado de los animales en situaciones de emergencia. La medida tiene como objetivo resguardar la sanidad y el bienestar de los animales, mitigar los efectos adversos de las inundaciones y reducir los riesgos logísticos y/u operativos, garantizando el cumplimiento de las acciones sanitarias en forma diferida.

Cabe destacar que en los casos en que se autorice el movimiento de animales sin la vacunación previa obligatoria, la misma deberá completarse una vez que la hacienda arribe al establecimiento de destino. Estas disposiciones estarán vigentes mientras persistan las contingencias climáticas y se aplicarán con estricta observancia para asegurar las garantías sanitarias establecidas a nivel nacional.

Las oficinas del SENASA se encuentran a disposición de productores y transportistas para evaluar y resolver situaciones excepcionales vinculadas al movimiento de bovinos, bubalinos y otras especies.

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