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Muerte en Simoca: “Hay testimonios de otros detenidos que aseguran que fue golpeado por policías”

El representante legal de la familia pide que se investigue a fondo el caso. El fiscal Salas decidió aplicar el Protocolo de Minnesota para avanzar con la pesquisa.

PROTESTA. Los familiares de Nando Rodríguez manifestaron ayer al frente de la comisaría de Simoca. PROTESTA. Los familiares de "Nando" Rodríguez manifestaron ayer al frente de la comisaría de Simoca.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La fiscalía investiga la muerte de 'Nando' Rodríguez en la comisaría de Simoca, Tucumán, tras denuncias de otros detenidos sobre una presunta golpiza policial ocurrida ayer.
  • El fiscal Salas activó el Protocolo de Minnesota para esclarecer el caso, mientras la familia del joven se manifestó frente a la seccional para exigir justicia y transparencia.
  • La aplicación de estándares internacionales busca determinar responsabilidades por violencia institucional, lo que podría derivar en sanciones y cambios en la fuerza de seguridad.
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