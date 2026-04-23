Muerte en Simoca: “Hay testimonios de otros detenidos que aseguran que fue golpeado por policías”

PROTESTA. Los familiares de "Nando" Rodríguez manifestaron ayer al frente de la comisaría de Simoca.
Resumen para apurados
- La fiscalía investiga la muerte de 'Nando' Rodríguez en la comisaría de Simoca, Tucumán, tras denuncias de otros detenidos sobre una presunta golpiza policial ocurrida ayer.
- El fiscal Salas activó el Protocolo de Minnesota para esclarecer el caso, mientras la familia del joven se manifestó frente a la seccional para exigir justicia y transparencia.
- La aplicación de estándares internacionales busca determinar responsabilidades por violencia institucional, lo que podría derivar en sanciones y cambios en la fuerza de seguridad.
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