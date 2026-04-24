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Del título al mercado: la UNT lanza un curso gratis para empezar a generar ingresos

La UNT impulsa un curso intensivo de dos clases que combina marketing y herramientas digitales para activar perfiles profesionales.

LINKEDIN, CANVA, CAPCUT Y MÁS. El programa ofrece recursos prácticos para activar perfiles profesionales. / LINKEDIN, CANVA, CAPCUT Y MÁS. El programa ofrece recursos prácticos para activar perfiles profesionales. /
Hace 55 Min

Resumen para apurados

  • La UNT lanza el curso gratuito online 'Del título al mercado' el 29 y 30 de abril para que estudiantes y graduados aprendan a generar ingresos y posicionarse profesionalmente.
  • Organizado por la Secretaría Académica, el programa de dos clases intensivas enseña marketing estratégico y el uso de herramientas digitales como LinkedIn, Canva y CapCut.
  • La iniciativa busca cerrar la brecha entre la formación académica y el mundo laboral actual, brindando recursos prácticos para mejorar la empleabilidad en un mercado competitivo.
Resumen generado con IA

Terminar una carrera ya no garantiza un camino claro. El momento después del título suele venir con una pregunta incómoda: cómo pasar de lo académico al trabajo real. Para ese salto, la Universidad Nacional de Tucumán lanza una propuesta breve y directa: dos clases intensivas para empezar a construir un perfil profesional con herramientas actuales.

La capacitación “Del título al mercado” se dictará el 29 y 30 de abril, a las 18, en formato 100% online. Es gratuita para estudiantes de la UNT y requiere inscripción previa.

De la formación al posicionamiento

El curso estará a cargo de la licenciada y profesora Mariana Salazar y se organiza desde la Secretaría Académica de la UNT, a través de la Dirección de Graduados.

La primera clase se enfoca en marketing y propuesta de valor. A partir de los enfoques de Kotler 4.0, 5.0 y 6.0, se trabajará cómo pensar el perfil profesional en términos de soluciones concretas. La idea es que cada participante pueda identificar qué ofrece, a quién y por qué debería ser elegido.

También se abordará la experiencia del cliente como parte del servicio, un concepto que cada vez pesa más en cualquier área profesional.

Herramientas para moverse en el mercado

La segunda clase baja a tierra esa estrategia con recursos digitales que hoy resultan clave. El programa incluye plataformas y aplicaciones de uso cotidiano: LinkedIn para identidad profesional, Canva para diseño, CapCut para contenido, WhatsApp Business para gestión y Mercado Pago para operaciones.

Además, se suman herramientas de validación como Google Forms y Google Trends, junto a nociones para mejorar la visibilidad en redes y explorar plataformas de inserción laboral.

El objetivo es claro: que cada participante salga con un kit básico para empezar a mostrarse, organizarse y generar oportunidades.

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Un punto de partida

Al finalizar, quienes participen podrán diseñar una propuesta de valor propia, activar su presencia digital y dar los primeros pasos hacia ingresos o inserción laboral.

La inscripción es obligatoria y se realiza a través de un formulario online (link disponible en las redes oficiales de la UNT).

El mercado actual se mueve rápido y exige perfiles activos. Tener un título sigue siendo importante, pero ya no alcanza por sí solo.

Este tipo de propuestas apunta a cerrar esa brecha: ofrecer herramientas concretas para que los jóvenes no queden en pausa después de recibirse. Porque el desafío no termina en la universidad. Ahí empieza el verdadero juego.

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