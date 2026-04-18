Tras las lluvias, es necesario atender los caminos rurales

A raíz de ello conviene tener en cuenta la importancia de la producción agropecuaria provincial. Implica una producción de limón de más de 40.000 hectáreas con más de 300.000 toneladas de fruta fresca destinada a la exportación y a mercado interno y más de 1 millón de toneladas de fruta destinada a la industria. La producción cañera -la actividad agroindustrial más importante en Tucumán, económicamente hablando-, con más de 300.000 hectáreas que producen 1,6 millones de toneladas de azúcar, para lo cual hay que transportar unas 18 millones de toneladas de caña con destino a los trapiches de los ingenios.