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Carreras cortas en la UBA: qué podés estudiar en dos o tres años y salir a trabajar

La Universidad de Buenos Aires amplía su oferta con tecnicaturas y títulos intermedios que se completan en pocos años. Esta es una lista de las opciones más cortas de la institución.

DERECHO, TECNOLOGÍA Y MÁS. Para quienes buscan insertarse rápido en el mercado laboral, estas son todas las opciones disponibles en la UBA. / UBA DERECHO, TECNOLOGÍA Y MÁS. Para quienes buscan insertarse rápido en el mercado laboral, estas son todas las opciones disponibles en la UBA. / UBA
Hace 53 Min

Resumen para apurados

  • La Universidad de Buenos Aires amplía su oferta con tecnicaturas y títulos intermedios de dos a tres años para facilitar una inserción laboral rápida de sus estudiantes.
  • La propuesta incluye áreas como ingeniería, salud y economía. Se destacan la Bioingeniería y bachilleratos universitarios que validan conocimientos técnicos en pocos semestres.
  • Esta estrategia educativa busca reducir la deserción y mejorar la empleabilidad. El crecimiento de carreras cortas responde a la demanda de profesionalización ágil en el mercado.
Resumen generado con IA

Elegir una carrera también implica pensar en los tiempos. En ese contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) amplía su oferta con tecnicaturas, diplomaturas y títulos intermedios que permiten obtener formación en menos años y con salida laboral.

Todas las opciones de cada facultad de la UBA

Facultad de Ciencias Económicas

- Tecnicatura en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones (2 años)

Facultad de Filosofía y Letras

- Carrera de Edición (3 años)

- Tecnicatura en Bibliotecología (3 años)

- Tecnicatura en Producción y Gestión de las Artes (2 años y medio)

- Tecnicatura en Archivística (3 años)

- Título intermedio en Filosofía

- Título intermedio en Artes

Facultad de Ingeniería

(Bachilleratos universitarios – 2 años y medio + CBC)

- Agrimensura (2 años y medio)

- Alimentos (2 años y medio)

- Bioingeniería (2 años y medio)

- Ingeniería Civil (2 años y medio)

- Ingeniería Eléctrica (2 años y medio)

- Ingeniería Electrónica (2 años y medio)

- Ingeniería Industrial (2 años y medio)

- Ingeniería Informática (2 años y medio)

- Ingeniería Mecánica (2 años y medio)

- Ingeniería Química (2 años y medio)

- Ingeniería Naval (2 años y medio)

- Ingeniería en Petróleo (2 años y medio)

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

- Analista Universitario de Computación (título intermedio)

- Asistente de Investigación en Física (título intermedio)

- Bachiller Universitario en Ciencia de Datos (título intermedio)

Facultad de Derecho

- Calígrafo Público (3 años)

- Procurador (título intermedio)

- Bachiller Universitario en Derecho (título intermedio)

Facultad de Ciencias Médicas

- Enfermero Universitario (título intermedio)

- Tecnicatura en Radiología (3 años)

- Tecnicatura en Anestesia (3 años)

- Tecnicatura en Cosmetología Facial y Corporal (3 años)

- Tecnicatura en Hemoterapia e Inmunohematología (3 años)

- Tecnicatura en Instrumentación Quirúrgica (3 años)

- Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas

- Tecnicatura en Podología

Facultad de Farmacia y Bioquímica

- Tecnicatura en Óptica y Contactología (3 años)

- Tecnicatura en Medicina Nuclear (3 años)

- Tecnicatura en Gestión Integral de Bioterio (3 años)

Facultad de Ciencias Sociales

- Analista de Relaciones del Trabajo (3 años y medio, título intermedio)

Facultad de Agronomía

- Tecnicatura en Jardinería (3 años)

- Tecnicatura en Producción Frutihortícola (3 años)

- Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica (3 años)

- Tecnicatura en Turismo Rural (3 años)

- Bachiller Universitario en Agronomía (título intermedio)

- Bachiller Universitario en Ciencias Ambientales (título intermedio)

- Analista Universitario en Economía y Administración Agrarias (título intermedio)

Facultad de Odontología

- Asistente Dental (2 años)

Una opción nueva

Entre las incorporaciones recientes aparece Bioingeniería, una carrera de cinco años que incluye un título intermedio a los tres. Combina ingeniería con contenidos de salud y biología y se posiciona como una de las apuestas más nuevas dentro de la UBA.

Las carreras cortas ganan lugar entre quienes buscan insertarse rápido en el mercado laboral o avanzar por etapas. También aparecen como una alternativa para quienes no pueden sostener trayectos más largos.

La oferta crece y se diversifica. Elegir con información puede marcar la diferencia entre esperar cinco años o empezar a trabajar mucho antes.

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