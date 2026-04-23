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Molinuevo "pintado" de violeta, Pergolini sobre Roque Álvarez y la charla del "Mellizo"

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

Molinuevo pintado de violeta, Pergolini sobre Roque Álvarez y la charla del Mellizo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alejandro Molinuevo muestra afinidad con el sector libertario en Tucumán, mientras circulan versiones sobre diálogos entre Roque Álvarez y otros referentes políticos locales.
  • El escenario surge en la sección de rumores políticos, tras denuncias cruzadas y un contexto de realineamientos partidarios que buscan capitalizar el clima político nacional.
  • La tendencia de dirigentes hacia el sector 'violeta' anticipa una reconfiguración de alianzas en Tucumán, desafiando el predominio de las coaliciones políticas tradicionales.
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