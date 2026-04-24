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Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

¿Por qué habrá paro en el Banco Central de la República Argentina el 27 de abril y cómo puede impactar en el acceso a efectivo? La Asociación Bancaria advierte sobre servicios interrumpidos y posibles faltantes en cajeros.

La Bancaria convoca a un paro nacional para el lunes 27 de abril La Bancaria convoca a un paro nacional para el lunes 27 de abril UNER Medios
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Asociación Bancaria anunció un paro total en sedes regionales del BCRA para el lunes 27 de abril, en protesta por el cierre de dependencias y la reestructuración en el interior.
  • La medida afectará a 21 tesoros regionales, frenando el traslado de caudales y la atención. El gremio denuncia que estos cambios ponen en riesgo la estabilidad de los puestos laborales.
  • El conflicto amenaza el abastecimiento de efectivo en cajeros automáticos. De no revertirse la decisión, el sindicato advierte sobre la profundización de un plan de lucha nacional.
Resumen generado con IA

La Asociación Bancaria confirmó un paro total de actividades en las sedes regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el próximo lunes 27 de abril. La medida impactará en distintas provincias y responde a un conflicto laboral que genera preocupación en el sistema financiero.

La Bancaria convocó a una medida de fuerza nacional: frena tesoros regionales del BCRA el lunes 27 de abril

La Bancaria convocó a una medida de fuerza nacional: frena tesoros regionales del BCRA el lunes 27 de abril

Según indicaron desde el gremio, la decisión se vincula con el anuncio de cierre de dependencias en el interior del país, una reestructuración que, advierten, pone en riesgo puestos de trabajo y podría afectar la operatoria vinculada al manejo de efectivo.

Qué pasará con los servicios bancarios durante el paro

La huelga alcanzará a los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el territorio nacional, lo que provocará una interrupción directa en funciones clave del sistema:

  • Sin atención en sedes afectadas: no habrá actividad administrativa ni operativa en las dependencias alcanzadas por la medida.
  • Freno al traslado de caudales: se suspenderá el movimiento de dinero desde y hacia el Banco Central, lo que impacta en la logística bancaria.
  • Posibles faltantes de efectivo: al interrumpirse el circuito de distribución, podrían registrarse dificultades para abastecer cajeros automáticos o realizar pagos por ventanilla en algunas regiones del interior.

Desde la conducción sindical advirtieron que el paro podría ser el primer paso de un plan de lucha más amplio si no se revierten las decisiones anunciadas y no se garantiza la estabilidad laboral del personal involucrado.

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