Conocé el rincón de Colalao del Valle que da nombre a una bodega que nació con una historia de amor

Hoy, la bodega ofrece tres etiquetas principales. El emblemático "Mi cuna", un malbec 100% joven, sin paso por madera, que Díaz define como "un malbec típico de nuestros vinos de altura, con mucho cuerpo, mucho aroma, nos representa totalmente el terroir de acá". En 2016, con el nacimiento de Ernestina, la segunda hija del matrimonio, surgió "Finca La Orilla Blend", un malbec-cabernert sauvignon que descansa seis meses en roble francés: "Nos gusta la madera, pero que no tape lo frutal ni las especias", aclara. Y el "Helena", un torrontés cosecha tardía (vino dulce) que nació como un regalo de cumpleaños para su esposa. "Mi esposa se llama Elena, pero yo le puse ‘Helena’ con H, como Helena de Troya. Ese vino se fue haciendo reconocido en Tucumán, igual que el ‘Mi cuna’", cuenta orgulloso.