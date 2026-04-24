Qué dijo Manuel Adorni luego de que la Justicia archivara la causa contra su mujer por el viaje a EEUU

Resumen para apurados
- Manuel Adorni celebró el cierre de la causa judicial contra su esposa por un viaje a EE.UU. El juez Daniel Rafecas dictó el archivo por ausencia de delito tras el dictamen fiscal.
- La investigación por malversación inició tras la inclusión de Bettina Angeletti en la comitiva oficial. Rafecas determinó que no hubo gastos estatales ni irregularidades en pasajes.
- Adorni reafirmó su postura alegando que 'el tiempo da la razón'. El fallo ratifica la legalidad de los actos del funcionario y despeja dudas sobre el uso de fondos públicos.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, celebró la decisión judicial que puso fin a la causa por el viaje a Estados Unidos en el que su esposa, Bettina Angeletti, había sido incluida en la comitiva oficial.
“'El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene'. Será Justicia. Fin”, afirmó el funcionario en su cuenta de X.
"El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razÃ³n a quien la tiene".— Manuel Adorni (@madorni) April 24, 2026
SerÃ¡ Justicia.
Fin. pic.twitter.com/yFzzxvbFBr
Los argumentos de la Justicia
La decisión fue tomada por el juez federal Rafecas, quien se amparó en la “ausencia de delito”, luego de que este jueves la fiscal federal Alejandra Mangano diera dictamen favorable al cierre del expediente. Según sostuvo Rafecas, las pruebas reunidas y los pedidos de informe impulsados por la fiscal determinaron que los hechos “no se encuadran en el accionar típico investigado”, es decir, que no constituyen el delito de malversación de caudales públicos ni sus derivados.
En el fallo, el magistrado también hizo hincapié en la “falta de detección de irregularidades relacionadas con los gastos” durante la permanencia en Estados Unidos, así como en la emisión de los pasajes aéreos.
La denuncia contra el exvocero presidencial se había presentado luego de que trascendiera que había invitado a su pareja a integrar la comitiva oficial que acompañó al presidente a Nueva York, en el marco de la “Argentina Week”.
Ante las consultas por el viaje, Adorni había sido categórico: “no tiene un gasto adicional” para el Estado. “El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, declaró en su momento.
La causa por presunta malversación de fondos había sido radicada en Comodoro Py y recayó en el juzgado de Rafecas, quien delegó la investigación en Mangano. Entre otras medidas, la fiscal solicitó información a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, sobre la integración de la comitiva que viajó en el avión presidencial.
Por último, tras las diligencias realizadas, Mangano elevó el pedido de archivo este jueves y Rafecas resolvió hoy el cierre de la causa.