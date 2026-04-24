Qué dijo Manuel Adorni luego de que la Justicia archivara la causa contra su mujer por el viaje a EEUU

Ante las consultas por el viaje, Adorni había sido categórico: “no tiene un gasto adicional” para el Estado. “El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, declaró en su momento.