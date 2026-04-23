Axel Kicillof criticó a Javier Milei por su reunión con el magnate Peter Thiel: “Menos escuela austríaca”

Resumen para apurados
- Kicillof cuestionó a Milei este jueves en Avellaneda tras su reunión con el magnate Peter Thiel, exigiendo priorizar la escuela pública argentina sobre la teoría económica austríaca.
- El gobernador lanzó la rama educativa del Movimiento Derecho al Futuro. Criticó la ausencia del presidente en instituciones públicas y su afinidad con multimillonarios extranjeros.
- Con cánticos de 'Axel presidente', el peronismo bonaerense busca consolidar una alternativa política frente al actual Gobierno nacional y sus políticas de ajuste económico.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este jueves a Javier Milei por su reunión con el magnate estadounidense Peter Thiel, al advertir que “nunca se lo vio en una escuela pública”, y llamó a construir una alternativa.
“Estamos pensando no solo cómo resistir y luchar contra las ultraderechas, sino también qué ofrecerle a nuestro pueblo como alternativa”, expresó Kicillof durante el lanzamiento de la rama educativa de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda.
También sostuvo que “falta poco para que termine esta pesadilla”, mientras el auditorio pedía por “Axel presidente”.
Durante su discurso, Kicillof cuestionó a Milei por el encuentro con Peter Thiel en la Casa Rosada. “Estaba reunido con un multimillonario norteamericano. Nunca lo vimos pisar una escuela púbica. Le diría al Presidente: menos escuela austríaca y más escuela pública argentina”, ironizó.
Por su parte, el intendente local, Jorge Ferraresi, llamó a consolidar un modelo de país que “contenga, prepare y se desarrolle para que todos puedan tener el trabajo que se merecen, con un presidente que seguramente nos va a llevar a ese lugar, que es Axel Kicillof”, alentó.