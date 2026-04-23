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Axel Kicillof criticó a Javier Milei por su reunión con el magnate Peter Thiel: “Menos escuela austríaca”

El gobernador bonaerense llamó a construir una propuesta frente al actual Gobierno.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. IMAGEN TOMADA DE X
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Kicillof cuestionó a Milei este jueves en Avellaneda tras su reunión con el magnate Peter Thiel, exigiendo priorizar la escuela pública argentina sobre la teoría económica austríaca.
  • El gobernador lanzó la rama educativa del Movimiento Derecho al Futuro. Criticó la ausencia del presidente en instituciones públicas y su afinidad con multimillonarios extranjeros.
  • Con cánticos de 'Axel presidente', el peronismo bonaerense busca consolidar una alternativa política frente al actual Gobierno nacional y sus políticas de ajuste económico.
Resumen generado con IA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este jueves a Javier Milei por su reunión con el magnate estadounidense Peter Thiel, al advertir que “nunca se lo vio en una escuela pública”, y llamó a construir una alternativa. 

“Estamos pensando no solo cómo resistir y luchar contra las ultraderechas, sino también qué ofrecerle a nuestro pueblo como alternativa”, expresó Kicillof durante el lanzamiento de la rama educativa de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda.

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También sostuvo que “falta poco para que termine esta pesadilla”, mientras el auditorio pedía por “Axel presidente”.

Durante su discurso, Kicillof cuestionó a Milei por el encuentro con Peter Thiel en la Casa Rosada. “Estaba reunido con un multimillonario norteamericano. Nunca lo vimos pisar una escuela púbica. Le diría al Presidente: menos escuela austríaca y más escuela pública argentina”, ironizó.

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Por su parte, el intendente local, Jorge Ferraresi, llamó a consolidar un modelo de país que “contenga, prepare y se desarrolle para que todos puedan tener el trabajo que se merecen, con un presidente que seguramente nos va a llevar a ese lugar, que es Axel Kicillof”, alentó.

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