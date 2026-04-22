Acusaron a Pergolini de cobrar pauta de Kicillof y respondió esto

Resumen para apurados
- Mario Pergolini desmintió en su programa de Vorterix haber recibido pauta publicitaria del gobierno de Axel Kicillof tras acusaciones de militantes libertarios en redes sociales.
- La polémica surgió en X, donde se le atribuyó la propiedad de 11 sitios con IA para captar fondos estatales. Pergolini ironizó sobre los nombres y negó vínculos con dicha operatoria.
- El caso expone la creciente tensión entre empresarios de medios y militancia digital, subrayando la sensibilidad social respecto al manejo de la pauta oficial en la provincia.
El conductor y empresario de medios Mario Pergolini rechazó acusaciones difundidas en redes sociales que lo vinculaban con un supuesto esquema de cobro de pauta publicitaria del gobierno de Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof.
La polémica se inició a partir de un posteo del usuario @ElTrumpista en la red social X, donde se lo relacionaba con la propiedad de 11 portales digitales que, según esa versión, operarían con contenido generado por inteligencia artificial para captar fondos estatales. Entre los sitios mencionados figuraban Dedoremoto.ar, Stalkear.com.ar, Despertate.com.ar, Noticias Samba, Politic.ar, Me Informo, La Noticia Deseada, Estoy al Tanto, Scroll Noticias, Republicar y Noticias Tempranas.
En ese marco, el posteo sostenía que se trataba de medios “que no ve nadie” y que funcionarían exclusivamente para recibir pauta oficial. Incluso se afirmaba que el monto ascendería a $11.000.000 mensuales. Otros usuarios vinculados a la militancia digital libertaria replicaron la acusación. La cuenta @TraductorTeAma lo definió como “el que cobra pauta de Kicillof en páginas truchas”, mientras que @Mattsalic aseguró que “se hizo 11 páginas webs mellizas con IA” que replican contenidos y reciben ingresos por publicidad estatal.
A su vez, el analista Maximiliano Firtman señaló que la sociedad Appterix S.A., presuntamente vinculada a Pergolini, tendría adjudicaciones por licitación y compra directa con organismos públicos.
Durante la emisión de su programa en Vorterix, Pergolini respondió a las acusaciones. En un primer momento lo hizo con humor, al leer el posteo con tono irónico: “Está buenísima, boludo”. También bromeó sobre los nombres de los sitios mencionados: “Despertate.com no es mala, me hubiese gustado tenerla”.
Luego adoptó un tono más serio para rechazar las versiones. “Si no tengo pauta de la Provincia ni siquiera acá en Vorterix, ¿por qué armaría un montón de páginas, que no ve nadie, para cobrarlo en lugar de hacerlo acá? Lo haría primero en Vorterix”, planteó.
El conductor también descartó cualquier participación en ese tipo de operatoria: “No tengo tiempo para hacer esto, muchachos; les agradezco, me voy a quedar con la remera de terrible delincuente, eso sí”, afirmó.
Tras sus declaraciones, la cuenta oficial de Vorterix en X respaldó su postura con un mensaje: “Tranquilos: ni Mario ni Vorterix reciben pauta de PBA”, acompañado por el video de la desmentida.
Pese a la respuesta, el usuario @ElTrumpista insistió con las acusaciones y apuntó directamente contra la supuesta vinculación con la firma Appterix S.A. “¿De quién es APPTERIX SA, dueña de todas esas páginas?”, cuestionó, y agregó que la dirección de la empresa coincidiría con la de Vorterix y otras firmas asociadas al conductor.