Acusaron a Pergolini de cobrar pauta de Kicillof y respondió esto

En ese marco, el posteo sostenía que se trataba de medios “que no ve nadie” y que funcionarían exclusivamente para recibir pauta oficial. Incluso se afirmaba que el monto ascendería a $11.000.000 mensuales. Otros usuarios vinculados a la militancia digital libertaria replicaron la acusación. La cuenta @TraductorTeAma lo definió como “el que cobra pauta de Kicillof en páginas truchas”, mientras que @Mattsalic aseguró que “se hizo 11 páginas webs mellizas con IA” que replican contenidos y reciben ingresos por publicidad estatal.