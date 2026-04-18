Axel Kicillof cargó contra Milei en España: "La política que está llevando adelante es un fracaso"

También acusó al presidente argentino de implementar políticas que, según dijo, han agravado la crisis económica y social tanto en su provincia como en el país. “La provincia de Buenos Aires es la más grande de Argentina. Representa, a cerca del 40 % de la población del país. Es casi medio país. Venimos de llevar adelante los primeros cuatro años de gobierno, políticas locales que tienen que ver con transformar, mejorar la salud, la educación, la infraestructura, con darle a quienes viven en lugares distantes acceso a la educación universitaria, una vida mejor. Y veníamos avanzando en planes quinquenales de manera muy contundente y además con mucho apoyo en las urnas. ¿Qué es lo que cambió? Llegó al gobierno nacional uno de los líderes de la ultraderecha más extrema, Javier Milei", sostuvo.