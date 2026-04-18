Axel Kicillof cargó contra Milei en España: "La política que está llevando adelante es un fracaso"

Resumen para apurados
- Axel Kicillof calificó como un "fracaso" la gestión de Javier Milei este fin de semana en Barcelona, España, al denunciar el impacto social de sus políticas económicas.
- En la cumbre del Grupo PES, el mandatario bonaerense afirmó que las provincias actúan como escudo ante el desmantelamiento de la salud, la educación y el aparato productivo.
- Kicillof busca consolidarse como la principal alternativa opositora, proponiendo un modelo de justicia social frente a lo que denomina la "crueldad" del gobierno libertario.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei al asegurar que su gobierno “es un desastre” y “un fracaso”, y advirtió que las consecuencias de sus políticas.
El mandatario provincial dio un breve discurso durante su gira por España, en el marco de la Global Progressive Mobilisation, organizada por el Grupo PES, que reúne a partidos socialdemócratas y progresistas de la Unión Europea. “La política que está llevando adelante en la Argentina Javier Milei no está funcionando, es un fracaso", afirmó.
Y prosiguió: "Está destruyendo el aparato productivo, está destruyendo salarios, está destruyendo de manera elocuente, también frontal la salud, la educación, la justicia social. Lo de Milei es un desastre. Y ese desastre recae sobre intendentes, alcaldes, sobre gobernadores, que nos hemos tenido que convertir en un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana de nuestro pueblo".
También acusó al presidente argentino de implementar políticas que, según dijo, han agravado la crisis económica y social tanto en su provincia como en el país. “La provincia de Buenos Aires es la más grande de Argentina. Representa, a cerca del 40 % de la población del país. Es casi medio país. Venimos de llevar adelante los primeros cuatro años de gobierno, políticas locales que tienen que ver con transformar, mejorar la salud, la educación, la infraestructura, con darle a quienes viven en lugares distantes acceso a la educación universitaria, una vida mejor. Y veníamos avanzando en planes quinquenales de manera muy contundente y además con mucho apoyo en las urnas. ¿Qué es lo que cambió? Llegó al gobierno nacional uno de los líderes de la ultraderecha más extrema, Javier Milei", sostuvo.
Críticas a la gestión libertaria
Asimismo, remarcó que tras el cambio de administración nacional, los gobiernos provinciales y municipales debieron redoblar esfuerzos. “A partir del cambio de gobierno, hemos tenido que actuar no solo con convicción, no solo con transparencia, sino con mucha decisión y mucha valentía para oponernos a esas políticas”, expresó.
En ese sentido, subrayó que los gobiernos locales no pueden permanecer indiferentes frente a la situación social. “No podemos escaparnos, no podemos hacernos los distraídos, tenemos que darle respuestas a nuestra gente. Por eso, hoy quiero decir que además de responder con alimentos, con recursos, con remedios, con salud y educación, tenemos que responder con certezas y con perspectiva de futuro. Nuestro pueblo no le alcanza con que le demos soluciones materiales”, manifestó.
Por último, el mandatario insistió en la necesidad de ofrecer una alternativa política. “Tenemos que decirle también que hay otro camino que no es el de la guerra, no es el de la crueldad y no es el del abandono. Por eso, desde la provincia de Buenos Aires y en representación del pueblo de la Argentina, decimos que estamos en contra de las matanzas, en contra de la persecución y a favor de la justicia social y del bienestar de nuestros pueblos”, concluyó.