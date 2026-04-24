Quién es Peter Thiel, el aliado de Javier Milei que desembarcó en la Argentina

Peter Thiel, el empresario tecnológico de 58 años que construyó su fortuna como cofundador de PayPal y se convirtió en una de las figuras más influyentes de Silicon Valley, compró una de las casas más exclusivas de Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires. La operación, cerrada en tiempo récord por una cifra cercana a los U$S12 millones, se da en un contexto de fuerte cercanía del magnate con el gobierno de Javier Milei, a quien respaldó públicamente y con quien se reunió en Casa Rosada.