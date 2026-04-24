Quién es Peter Thiel, el aliado de Javier Milei que desembarcó en la Argentina

Resumen para apurados
- El magnate Peter Thiel compró una mansión por US$12 millones en Buenos Aires y se reunió con Javier Milei en Casa Rosada para fortalecer su vínculo político y económico.
- El cofundador de PayPal y Palantir concretó la operación en tiempo récord. La visita incluyó encuentros previos en EE. UU. y se desarrolla bajo un fuerte hermetismo oficial.
- Este desembarco refleja el interés de inversores de Silicon Valley en el modelo de Milei, consolidando al país como un polo para referentes del nuevo conservadurismo global.
Peter Thiel, el empresario tecnológico de 58 años que construyó su fortuna como cofundador de PayPal y se convirtió en una de las figuras más influyentes de Silicon Valley, compró una de las casas más exclusivas de Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires. La operación, cerrada en tiempo récord por una cifra cercana a los U$S12 millones, se da en un contexto de fuerte cercanía del magnate con el gobierno de Javier Milei, a quien respaldó públicamente y con quien se reunió en Casa Rosada.
Thiel no es un inversionista más. Su patrimonio ronda los U$S27.000 millones y su trayectoria incluye una de las apuestas más rentables de la historia tecnológica: en 2004 invirtió U$S500.000 en Facebook, el gigante fundado por Mark Zuckerberg. También es cofundador y chairman de Palantir Technologies, una compañía creada en 2003 con el respaldo de la CIA que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales de Estados Unidos y otros países.
Su influencia trasciende el ámbito económico y se extiende al terreno político: es un aliado declarado de Donald Trump y está alineado con las corrientes más disruptivas del conservadurismo estadounidense.
El multimillonario llegó a Argentina hace unos días en su jet privado y se instaló en su nueva casa, ubicada en Dardo Rocha al 2.900. Inicialmente se creyó que había alquilado la propiedad para una estadía de dos meses, pero fuentes inmobiliarias confirmaron al portal Ámbito que Thiel concretó la compra en tiempo récord. En esa misma zona, una casa de 350 metros cuadrados se ofrece a U$S2,1 millones y un piso de 94 metros cuadrados a U$S540.000, lo que da una dimensión de la exclusividad de la operación.
La compra se da en medio de una polémica que sacude al gobierno de Milei, precisamente el mismo día en que el Presidente mantuvo un encuentro con Thiel en Balcarce 50. La Casa Rosada había decidido prohibir el acceso a periodistas acreditados, una medida que generó fuertes críticas en los círculos políticos y periodísticos.
El vínculo entre el mandatario y el magnate tecnológico no es nuevo: ya se habían reunido en febrero y mayo de 2024, tras la participación de Milei en un foro del Milken Institute en Los Ángeles. En aquella oportunidad, según el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, Thiel consideró que "las ideas de Javier Milei tienen relevancia global".
Durante su estadía en Buenos Aires, que se extenderá al menos dos meses, Thiel mantiene una agenda cargada de reuniones con funcionarios del gobierno nacional y figuras del entorno presidencial.
Su llegada no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una tendencia de acercamiento de grandes inversores tecnológicos a la Argentina libertaria, que ven en Milei un referente del nuevo conservadurismo global.
Mientras tanto, la oposición cuestiona el hermetismo del gobierno y la influencia de figuras como Thiel en las decisiones de la Casa Rosada.