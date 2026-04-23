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Rosario Central suspendió una categoría infantil tras una denuncia por abuso entre jugadores

El club activó su protocolo y frenó la actividad de la división 2013 luego de una presentación anónima en la Defensoría. Investigan amenazas, agresiones físicas y situaciones ocurridas dentro del vestuario.

Rosario Central suspendió una categoría infantil tras una denuncia por abuso entre jugadores
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Rosario Central suspendió la categoría 2013 tras una denuncia anónima por presuntos abusos sexuales, amenazas y agresiones físicas entre jugadores dentro de los vestuarios.
  • El club activó su protocolo interno y apartó a los sospechosos luego de conocerse que habrían filmado a un compañero sin consentimiento. El clima de tensión incluyó peleas de padres.
  • La Defensoría de Santa Fe interviene en el caso mientras la dirigencia coordina acciones con familias y entrenadores para garantizar la protección integral de los menores involucrados.
Resumen generado con IA

El Club Atlético Rosario Central decidió suspender de manera preventiva las actividades de la categoría 2013 de sus divisiones inferiores tras la presentación de una denuncia anónima ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. El caso, que tomó estado público a partir de reportes de medios rosarinos, involucra a jugadores juveniles por presuntos episodios de abuso sexual, amenazas y agresiones físicas. 

Según se informó, la institución activó de inmediato el protocolo interno previsto para este tipo de situaciones. En ese marco, se resolvió frenar la actividad del grupo mientras se avanza en la evaluación del caso y en la coordinación de acciones con las autoridades correspondientes. Además, la dirigencia convocó a una reunión urgente con coordinadores, entrenadores y padres de los futbolistas de la categoría, con el objetivo de definir los pasos a seguir y encuadrar la respuesta dentro de las normativas vigentes.

De acuerdo con información publicada por el medio local Rosario Nuestro, también se dispuso la separación de los presuntos agresores del plantel. La medida se habría tomado luego de un episodio ocurrido el martes 21 de abril, cuando una discusión entre padres derivó en una pelea que requirió la intervención policial.

La denuncia, siempre según la documentación mencionada, describe situaciones de extrema gravedad dentro del grupo. Se señala que un grupo de tres menores habría obligado a un compañero a desnudarse, lo agredió físicamente y registró imágenes sin consentimiento. También se reportaron tocamientos indebidos a otros integrantes del plantel y amenazas vinculadas a la difusión de fotos tomadas en el vestuario. Estos hechos, además, se habrían extendido al grupo de WhatsApp de la división, generando preocupación entre los jugadores y sus familias.

Ante este escenario, la Defensoría provincial tomó intervención y el club se puso a disposición para colaborar en la búsqueda de una solución. Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre el contenido completo de la denuncia ni sobre posibles sanciones, ya que las definiciones quedarán sujetas a lo que surja de las instancias internas y de la actuación de los organismos competentes.

El comunicado de Rosario Central 

“Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada.

También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo.

Además, desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución.”

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