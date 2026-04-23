Rosario Central suspendió una categoría infantil tras una denuncia por abuso entre jugadores

Según se informó, la institución activó de inmediato el protocolo interno previsto para este tipo de situaciones. En ese marco, se resolvió frenar la actividad del grupo mientras se avanza en la evaluación del caso y en la coordinación de acciones con las autoridades correspondientes. Además, la dirigencia convocó a una reunión urgente con coordinadores, entrenadores y padres de los futbolistas de la categoría, con el objetivo de definir los pasos a seguir y encuadrar la respuesta dentro de las normativas vigentes.