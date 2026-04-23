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Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”

“Vamos a pedirles a los tucumanos que nos controlen, que nos exijan y que nos saquen si hacemos las cosas mal”, dijo en Las Talitas.

EN LAS TALITAS. En su discurso, Catalán apuntó contra el Gobierno provincial. EN LAS TALITAS. En su discurso, Catalán apuntó contra el Gobierno provincial.
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán, líder de LLA en Tucumán, encabezó un acto en Las Talitas donde afirmó que su espacio está listo para gobernar hoy mismo con un plan integral de transformación.
  • El dirigente cuestionó la gestión provincial y propuso eliminar el sistema de acoples, prohibir el nepotismo y reducir el gasto legislativo al 1% del presupuesto provincial.
  • Esta estrategia busca consolidar a LLA como la alternativa opositora en Tucumán, enfocándose en la reforma política y en un esquema de mayor control ciudadano sobre los funcionarios.
Resumen generado con IA

"Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara", dijo el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, en un mensaje que dio durante un acto realizado en Las Talitas.

"Tenemos un plan integral, con equipos técnicos profesionales. No nos estamos preparando: estamos preparados para gobernar mañana mismo si nos tocara”, afirmó en su discurso y remarcó que el objetivo de su espacio es transformar de raíz la realidad tucumana: “Todos los que estamos acá estamos para cambiar Tucumán, no para ver si podemos comprarnos una 4x4 en tres años”.

En ese sentido, también envió un mensaje hacia el interior de su propio espacio: “Si alguno de nosotros piensa ser concejal o legislador para imitar el ejemplo de los que están hoy, les aviso: los vamos a sacar sin vueltas”. 

Además, hizo hincapié en la necesidad de control ciudadano: “Vamos a pedirles a los tucumanos que nos controlen, que nos exijan y que nos saquen si hacemos las cosas mal”.

Sobre el cierre de su intervención, el dirigente adelantó cuáles serían sus primeras medidas en caso de llegar al gobierno. Entre ellas, mencionó el envío de un paquete de leyes que incluirá la prohibición de candidaturas de familiares en intendencias para terminar con el nepotismo, una reforma electoral que elimine el sistema de acoples y una reducción del costo de la Legislatura al 1% del presupuesto provincial.

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