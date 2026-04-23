Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”

Sobre el cierre de su intervención, el dirigente adelantó cuáles serían sus primeras medidas en caso de llegar al gobierno. Entre ellas, mencionó el envío de un paquete de leyes que incluirá la prohibición de candidaturas de familiares en intendencias para terminar con el nepotismo, una reforma electoral que elimine el sistema de acoples y una reducción del costo de la Legislatura al 1% del presupuesto provincial.