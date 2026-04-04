Por qué Rosario Central atraviesa su mejor momento histórico antes de recibir a Atlético

Resumen de nota
- Rosario Central recibe este sábado a Atlético Tucumán en el Gigante de Arroyito por el Torneo Apertura, impulsado por el regreso de Ángel Di María y un sólido presente institucional.
- Bajo la gestión de Gonzalo Belloso y tras ganar la liga, el club expande su estadio y disfruta el retorno de Di María desde Benfica, contrastando con la crisis de su rival, Newell's.
- El crecimiento estructural y deportivo consolida al Canalla como modelo regional, ampliando la histórica brecha con su clásico rival y renovando la ilusión por la Libertadores.
“Central es Disneylandia”. Para el relator deportivo rosarino "Nacho" Sanzó no hay dudas acerca del momento que vive el oponente de Atlético Tucumán este sábado por el Torneo Apertura: el “Canalla” atraviesa el mejor momento institucional en década y en lo deportivo ilusiona a sus hinchas con ganar la Copa Libertadores de la mano de su ícono, Ángel Di María.
Sanzó fundamenta su punto de vista en los logros de los últimos años y en los proyectos a futuro del club presidido por Gonzalo Belloso, por caso la construcción de una tercera bandeja que elevará la capacidad del Gigante de Arroyito a 50.000 espectadores.
“Será la segunda ampliación en los últimos cuatro años, ya se sacó la fosa y con esta bandeja que va a dar al Paraná, con nueva fachada, habrá lugar para 5.000 hinchas más”, explica a LA GACETA el periodista de Radio Nacional Rosario.
Pero, se sabe, en Argentina los simpatizantes tienen a valorar mucho más los éxitos deportivos que el crecimiento en infraestructura. Y en eso también los “canallas” están de parabienes.
Belloso, con pasado dirigencial en la Conmebol, ganó las elecciones celebradas el 18 de diciembre de 2022, el mismo día en que Argentina levantó su tercera copa del mundo en Qatar.
Casi una señal, podría decirse: al cumplirse su primer año de mandato, Central ya había sumado una nueva estrella, la Copa de la Liga 2023, de la mano de Miguel Russo. Los siguientes impactos se produjeron en 2025. Sin dudas, el regreso del “hijo pródigo” procedente de Lisboa fue el mayor de todos.
Angelito dejó el Benfica para volver al club de sus orígenes, con un único objetivo entre ceja y ceja, coronarse campeón y ganarse la chance de jugar la Libertadores con la camiseta de la “Academia”.
Ya con Ariel Holan en el banco, Central hizo una notable campaña, con apenas dos derrotas en toda la temporada regular. Sin el aporte de “Fideo” en el primer semestre y con su decisiva participación en el segundo, el conjunto rosarino quedó arriba de todos en la tabla anual y fue proclamado campeón de liga a posteriori, en una muy controvertida decisión desaprobada por casi todo el mundo del fútbol (más allá de la anuencia de la mayoría de los dirigentes).
“Institucionalmente, Central es Disney… Sabemos que se lo vincula con (Pablo) Toviggino, este empresario que es de la ciudad y mano derecha de ‘Chiqui’, que se lo vincula con (Claudio) Tapia, que se lo vinculó en su momento al gobierno de Sergio Massa cuando era ministro de Economía… que le benefició un cambio en el dólar para que Central pudiera pagar transacciones, deudas que tenía en el exterior…”, reconoció Sanzó.
“Más allá de eso… yo creo que el socio comprometido entendió el contexto y lo que necesitaba Central, que en lo institucional vive su mejor momento en los últimos treinta o cuarenta años”, añadió el comunicador.
El contexto de la nueva visita del “Decano” al barrio de Arroyito para jugar su partido de la fecha 13 del Torneo Apertura difiere al de su última vez en febrero de 2025, cuando el “Canalla” venció 3-1. Hoy, el hincha del anfitrión está “por las nubes”, más allá de la caída ante Independiente Rivadavia la fecha anterior.
En verdad, el clima futbolístico imperante en la ciudad dista en mucho también del último viaje de Atlético a Rosario en agosto pasado, cuando en el Marcelo Bielsa cayó 2-0 a manos de un Newell’s que estaba un “poco menos mal” en relación a este presente en que el vértigo de caerse al precipicio (Primera Nacional) parece acelerarse a velocidad centrífuga.
“En la ciudad se nota mucho que los momentos son muy diferentes. La asimetría que hay es muy clara, los objetivos son muy distintos. Después de quedar fuera de Copa Argentina, lo único que Newell 's tiene por delante es sostenerse en la primera categoría”, señala Pablo Paván ante una consulta de LA GACETA.
El periodista de la señal televisiva ESPN comparó a la “Lepra” con Central. “Es lo opuesto en todos los aspectos porque ni siquiera tiene un referente que se pueda hacer cargo del momento, al que se llegó después de muchos años de malos manejos dirigenciales; entonces el hincha perdió la paciencia y al mismo tiempo se siente incrédulo por lo que pasa, por cómo Newell’s llegó a ser esto”.
Incluso, la esperanza de que Lionel Messi vuelva a su primer amor y vista la camiseta rojinegra en un futuro próximo –por caso después de la Copa del Mundo de este año- ha ido perdiendo fuerza a medida que pasa el tiempo y las frustraciones se acumulan.
El relator deportivo Diego Lisandro remarca el impacto en los dos sentidos que tiene para ambos clubes animadores del clásico tal vez más acérrimo del país lo que acontece en la otra vereda.
“Juegan un campeonato aparte… Al hincha de Newell 's le pasa eso, tiene un montón de problemas propios y para colmo ve que a Central le va muy bien, entonces es peor, se potencia lo bueno de Central por lo mal que le va al rival y viceversa”, explica a LA GACETA.
Esto sin mencionar lo que ocurre con el clásico mismo. En ese ítem, la desesperación del simpatizante de la “Lepra” es inversamente proporcional al “gaste” por parte de los adeptos “Canallas”, que desde que volvió a Primera en 2013 hasta el presente estiró a 22 victorias la diferencia en un historial que hasta aquella fecha –año en que Newell’s fue campeón por última vez, de la mano de Gerardo Martino- era solo de ocho a favor de la “Academia” rosarina. Además, desde 2008, el rojinegro no gana un derbi en su cancha.
“Es inaudita la distancia que sacó Central en tan poco tiempo. El clásico rosarino ya casi es una cuestión metafísica”, afirma Sanzó, antes de dejar planteado que, con todo, este “Canalla” de Jorge Almirón, en principio para fortuna de Atlético, no sería una versión tan aceitada (perdió tres partidos en dos meses) como la de su predecesor, al menos por ahora.