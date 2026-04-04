Por qué Rosario Central atraviesa su mejor momento histórico antes de recibir a Atlético

Esto sin mencionar lo que ocurre con el clásico mismo. En ese ítem, la desesperación del simpatizante de la “Lepra” es inversamente proporcional al “gaste” por parte de los adeptos “Canallas”, que desde que volvió a Primera en 2013 hasta el presente estiró a 22 victorias la diferencia en un historial que hasta aquella fecha –año en que Newell’s fue campeón por última vez, de la mano de Gerardo Martino- era solo de ocho a favor de la “Academia” rosarina. Además, desde 2008, el rojinegro no gana un derbi en su cancha.