¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

Avanza un frente frío y cambia el mapa térmico

Hacia el viernes, el sistema de lluvias comienza a desplazarse hacia el noreste, afectando sobre todo a Corrientes, Misiones y el este de Entre Ríos, con influencia también en Uruguay. Al mismo tiempo, se registran precipitaciones más débiles en el este de Santa Fe, en la antesala del avance del frente frío.