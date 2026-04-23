¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

Resumen para apurados
- Argentina sufrirá un frente polar desde el jueves con lluvias en el noreste y heladas en el centro hacia el domingo, debido al ingreso de una masa de aire frío de origen polar.
- El proceso inicia con tormentas en el Litoral y Misiones. Mientras la Patagonia ya registra temperaturas bajo cero, el frente se desplazará al centro del país durante el sábado.
- El domingo se consolidará el frío intenso con mínimas de entre 0° y 4°C en La Pampa y San Luis. Este escenario marca el inicio del clima otoñal y un cambio térmico generalizado.
El pronóstico anticipa un marcado cambio de escenario climático en Argentina para los próximos días, con un primer tramo dominado por lluvias intensas en el noreste y una segunda etapa atravesada por la llegada de aire frío de origen polar.
Durante el jueves, las precipitaciones se concentran principalmente en el Litoral, con acumulados significativos que afectan zonas del norte de Corrientes, el sur de Misiones y sectores del este de Chaco. En estas áreas, las lluvias pueden ser persistentes y extenderse progresivamente hacia regiones cercanas, según el pronóstico de Leonardo De Benedictis de Meteored.
Avanza un frente frío y cambia el mapa térmico
Hacia el viernes, el sistema de lluvias comienza a desplazarse hacia el noreste, afectando sobre todo a Corrientes, Misiones y el este de Entre Ríos, con influencia también en Uruguay. Al mismo tiempo, se registran precipitaciones más débiles en el este de Santa Fe, en la antesala del avance del frente frío.
En paralelo, el comportamiento térmico empieza a mostrar señales de cambio. Mientras el norte del país mantiene temperaturas máximas entre los 25° y 28°, en la Patagonia ya se instala aire más frío, con registros diurnos por debajo de los 12° y mínimas que pueden descender por debajo de cero en zonas cordilleranas.
Para el sábado, el frente frío avanzará sobre la región central, generando lluvias moderadas en áreas del sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, el este de Córdoba y Entre Ríos. Este proceso marcará el inicio de un descenso térmico más generalizado.
El domingo se perfila como la jornada clave: con el cielo despejado y condiciones más estables, se consolidará el ingreso de aire polar. Esto provocará un marcado enfriamiento, con mínimas entre 0 °C y 4 °C en amplias zonas del centro del país, incluyendo La Pampa, San Luis y el sur de Mendoza, donde se espera alta probabilidad de heladas.