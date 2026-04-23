El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

El detonante de la medida fue una denuncia penal presentada por el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ibáñez, contra dos cronistas del canal Todo Noticias (TN). La acusación es por "divulgación de secretos políticos y militares" tras la difusión de imágenes grabadas en los pasillos internos de la Casa de Gobierno.