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Julián Álvarez interesa a tres gigantes europeos: ¿lo venderá el Atlético de Madrid?

Barcelona, Arsenal y PSG siguen de cerca al delantero argentino, pero el club madrileño fue tajante: no está en venta. Su presente, entre goles decisivos y la frustración por la Copa del Rey.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Barcelona, Arsenal y PSG buscan fichar a Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid ratificó hoy que el delantero argentino no está en venta por ser clave en su proyecto.
  • Con 48 goles en 104 partidos, el atacante despertó interés tras la final de la Copa del Rey. El club madrileño ya rechazó ofertas que alcanzaron los 100 millones de euros.
  • La firmeza de Enrique Cerezo asegura la continuidad de la Araña en Madrid. Su rol será determinante para las aspiraciones del equipo en la Champions League y torneos locales.
Resumen generado con IA

El nombre de Julián Álvarez vuelve a sacudir el mercado europeo. El delantero argentino atraviesa un presente que combina rendimiento, exposición y presión, en un Atlético de Madrid que lo tiene como pieza central de su proyecto. Tras la reciente final de la Copa del Rey, su figura quedó nuevamente en el foco, tanto por su aporte como por el desenlace que lo tuvo como protagonista.

La “Araña” marcó un gol agónico para igualar el partido ante la Real Sociedad y llevarlo a los penales, pero falló su disparo en la tanda y el equipo de Diego Simeone terminó perdiendo el título. La imagen posterior, con el jugador visiblemente afectado, recorrió Europa y volvió a instalar su nombre en el debate.

Más allá de ese episodio, su nivel no pasa desapercibido. Barcelona lo considera el reemplazo ideal de Robert Lewandowski y estaría dispuesto a desembolsar hasta 100 millones de euros por su pase. Arsenal, por su parte, ya intentó ficharlo en el mercado anterior con una oferta de 100 millones de euros (unos 143 millones de dólares), que fue rechazada por el club madrileño. PSG también lo sigue de cerca para reforzar su proyecto deportivo.

Sin embargo, la postura del Atlético es firme. Su presidente, Enrique Cerezo, fue contundente: “Julián Álvarez se quedará con nosotros por mucho tiempo. Hasta que no diga yo que se marche no se va a marchar”. El club lo considera una pieza fundamental, no solo por su capacidad goleadora, sino también por su incidencia en el funcionamiento colectivo.

Los números respaldan esa confianza. Desde su llegada, Álvarez disputó 104 partidos, anotó 48 goles y brindó 17 asistencias, además de marcar en encuentros decisivos ante rivales de peso como Real Madrid, Barcelona, Tottenham, Brujas e Inter de Milán.

Mientras el mercado empieza a moverse y los gigantes lo observan, el presente inmediato lo mantiene enfocado en la competencia. Atlético sigue en carrera en la Champions League, y el argentino aparece como una de sus principales cartas.

Entre el interés externo, la presión de los resultados y la confianza interna, Julián Álvarez confirma su lugar en la élite. Su futuro, por ahora, sigue en Madrid. Pero su nombre ya circula entre los grandes de Europa.

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