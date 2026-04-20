Julián Álvarez interesa a tres gigantes europeos: ¿lo venderá el Atlético de Madrid?

Más allá de ese episodio, su nivel no pasa desapercibido. Barcelona lo considera el reemplazo ideal de Robert Lewandowski y estaría dispuesto a desembolsar hasta 100 millones de euros por su pase. Arsenal, por su parte, ya intentó ficharlo en el mercado anterior con una oferta de 100 millones de euros (unos 143 millones de dólares), que fue rechazada por el club madrileño. PSG también lo sigue de cerca para reforzar su proyecto deportivo.