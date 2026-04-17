Trabaja como inspector de tránsito, juega en Marapa y acaba de ser padre de gemelos

Hoy viven en la casa familiar de los Herrera, un espacio que se volvió clave en esta nueva etapa. Álvaro habla de su suegro como una referencia cercana, alguien que ocupa un lugar de padre en su vida cotidiana. También destaca el acompañamiento constante de Teresa Gallo, la madre de Martina, que ayuda en el día a día con los bebés. Del otro lado, su propia madre vive con alegría la llegada de los gemelos, que se suman a una familia ya numerosa.